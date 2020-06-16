Новый комплекс азотных удобрений начнут возводить в Гродно

Повысить конкурентоспособность, наращивая мощности для дальнейшего производства в Беларуси минеральных удобрений, позволит новый промышленный комплекс, к сооружению которого планируют приступить уже в текущем году в Гродно. Об этом масштабном проекте Александр Лукашенко заявил 16 июня во время посещения "Гродно Азот" - государственной компаний, производящей азотные соединения.

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"Мы в этом году начнем строить этот завод. Для Беларуси это надо", - убежденно сказал глава государства во время общения с трудовым коллективом, сообщает его пресс-служба.

Новое предприятие, пояснил президент, изначально предполагалось закладывать в Витебской области. Но позже пришли к выводу, что целесообразнее его возвести на территории "Гродно Азота", где уже полвека существует и технологическая база, и кадровые ресурсы. "В этом году, думаю, начнем. В будущем точно развернемся", - оптимистически заверил Лукашенко.

Поинтересовался он и планами по развитию производств, спросом на продукцию внутри страны и на внешних рынках. Президенту также рассказали о реализации инвестиционного проекта по строительству азотного комплекса. Как уточнил генеральный директор предприятия Игорь Бобырь, он будет построен на территории в 50 га. Для сравнения, сейчас "Гродно Азот" занимает площадь 500 га, а объемы производства на предприятиях будут одинаковыми.

В течение прошлого года на предприятии выбирали генерального подрядчика. Недавно стало известно, что им выступит итальянская компания Tecnimont, хотя на эту роль претендовали и китайские корпорации, и компания из Республики Корея.

Как ранее пояснили в "Гродно Азоте", во-первых, итальянская фирма имеет опыт выполнения аналогичных работ. А во-вторых, в своем коммерческом предложении она представила индикативные условия получения кредитных ресурсов от европейских банков. По ее расчетам, стоимость нового завода обойдется в 1,278 млрд евро.

Параллельно со строительством азотного комплекса, сообщают новостные порталы, на предприятии модернизируют действующие производства аммиака-3, аммиака-4 и карбамида-2. На эти цели в 2020-2024 годах планируется потратить около $250 млн.

Эксперты полагают, что ввод нового азотного комплекса и модернизация цехов позволят увеличить производство азотных удобрений практически в два раза и сделать "Гродно Азот" более конкурентоспособным.