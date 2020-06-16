Очередной прожект: Украина хочет модернизировать индонезийские ПТ-76

Правда, в этой стране еще помнят провальные испытания харьковских БТР-4, когда выяснилось, что бронетранспортеры очень плохо держатся на плаву и при максимальной скорости "зарываются" носом в воду.

В результате сделка, о которой много писали украинские СМИ, сорвалась - было принято решение закупать более надежные и совершенные российские гусеничные БТ-3Ф.

Не исключено, что аналогичное случится и с планами по продлению нахождения в строю "семьдесят шестых". А они грандиозные. Кроме индонезийских танков, речь идет о трех сотнях остающихся на вооружении в разных странах мира машин этого типа. Как сообщается в блоге Дианы Михайловой, предлагается замена старого советского 240-сильного двигателя на американский, мощностью 400 л.с. Доработке подвергнется трансмиссия и ходовая часть. 90-мм пушка, которая уже заменила прежнее 76-мм орудие, получит автомат заряжания и возможность стрельбы управляемыми боеприпасами. Защита повысится после установки системы "Заслон-Л", сбивающей противотанковые ракеты и реактивные гранаты.

На словах все выглядит многообещающе. Однако вспоминается еще одна недавняя украинская афера - создание легкого танка для Мьянмы. О нем тоже много говорилось и писалось, но пока особых достижений не видно.