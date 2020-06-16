Почему именно Курчатовский институт возглавил научную программу генетических исследований, которая реализуется в рамках нацпроекта "Наука"? Есть ли гарантия, что генетический паспорт конкретного человека не появится в интернете? В каких странах уже есть аналогичные банки? Об этом "РГ" беседует с Олегом Нарайкиным, членом-корреспондентом РАН, вице-президентом НИЦ "Курчатовский институт". Этой научной организации руководство страны поручило разработать Национальную базу генетической информации.

Олег Степанович, многие недоумевают, почему именно атомный институт возглавил научную программу генетических исследований? Как говорится, где генетика, а где ядерная энергия?

Олег Нарайкин: Об этом часто спрашивают. Для понимания небольшой экскурс в историю. Курчатовский институт уже с момента его создания в 1943 году для реализации советского атомного проекта развивался по множеству направлений как мультидисциплинарный научный центр. Ведь сложнейшая задача разработки ядерного оружия дала импульс возникновению большого числа новых отраслей науки, начиная с ядерной физики и материаловедения и кончая биологией. Сначала изучалось влияние радиации на живые организмы. А уже в середине 1950-х, после разгрома генетики, Игорь Курчатов и Анатолий Александров пригласили опальных генетиков и создали радиобиологический отдел, где бок о бок работали физики и биологи. В 1968 году из него выделился ГосНИИгенетика, а еще через десять лет - Институт молекулярной генетики. Оба эти института недавно вновь вошли в состав нашего коллектива. Такой мощный потенциал позволит нам вести практически весь комплекс работ в области генетики на самом современном уровне.

И еще одно. Исследования в области генетики и, в частности, расшифровка генома немыслимы без ускоренного развития биоинформатики. А это в свою очередь требует соответствующей вычислительной базы. Поэтому крайне важно, что на площадке Курчатовского института работает один из самых мощных в стране суперкомпьютеров. На его базе создан крупнейший в России дата-центр, который обрабатывает и хранит огромные массивы данных международных экспериментов, в которых участвует Россия. В нашем центре сегодня имеются все необходимые условия для прорыва в области генетических исследований.

Что будет храниться в Национальном генетическом банке, который вы должны создать?

Олег Нарайкин: Это электронное хранилище, где будет содержаться различная генетическая информация. Все научные исследования в области генетики и смежных направлений будут проводиться с использованием банка, начиная от генетических медицинских исследований и заканчивая созданием новых сортов сельскохозяйственных растений и животных. Без такой базы нельзя, например, найти новые ферменты для биотехнологической промышленности, перейти к персонализированной медицине. Аналогичные банки есть во многих странах.

Какой по емкости необходим архив, чтобы туда поместить генетические паспорта всего населения?

Олег Нарайкин: Речь не идет о паспортизации всех поголовно. Нет задачи расшифровывать и поместить в банк геномы всего населения страны. Он будет формироваться постепенно, усилиями всего научного сообщества. И в первую очередь он будет содержать генетическую информацию о разных организмах, включая микроорганизмы, растения, животных. Что касается населения, то на первых порах, видимо, речь будет идти о создании генетических паспортов для групп, находящихся в зоне особого риска, - например, военнослужащие, медики, сотрудники спецслужб.

Нет задачи поместить в банк геномы всего населения страны. Он будет формироваться постепенно, усилиями всего научного сообщества

Получается, что секретная информация о моем геноме может попасть в любые руки. А если это будет недобросовестный человек? Он будет знать обо мне больше, чем я сам про себя знаю. Кто же согласится добровольно на такую расшифровку?

Олег Нарайкин: Как в любом электронном банке, в генетическом будут предусмотрены разные уровни или сегменты защиты информации. Одни сегменты будут полностью открыты, к другим доступ ограничен, к третьим - максимально ограничен и т.д. При этом все генетические данные будут деперсонализированы.

В генетическом банке будут предусмотрены разные уровни или сегменты защиты информации. Фото: istock

Какую роль для науки должен сыграть этот банк?

Олег Нарайкин: Очень важную. Ведь, приступая к новому исследованию, ученый должен очень тщательно разобраться, что уже сделано до него в этой сфере. А такой банк постоянно будет пополняться информацией. Например, он просто необходим тем, кто занимается геномным редактированием. Сегодня много говорят о персонализированной медицине, которая будет лечить не болезнь вообще, а конкретного больного. Для этого врачу мало просто знать последовательности генов этого человека, но и необходимо проводить глубокий анализ информации, сравнивать ее с показателями других людей.

Хранящаяся в банке информация о генах штаммов сельскохозяйственных культур и животных позволит повышать урожайность, выводить новые сорта растений, породы животных. Научное сообщество будет заинтересовано в размещении результатов своих исследований в этой базе данных для обеспечения их сохранности и доступности для других пользователей.

Наверное, вы удивитесь, если я скажу, что недавно мы создали отдел, который занимается генетическими технологиями в виноделии и виноградарстве. Очень интересная и важная как с фундаментальной, так и с прикладной точки зрения область генетических технологий. В классическом виноградарстве и виноделии люди веками экспериментировали, выводили новые сорта с определенными свойствами. Сегодня то же самое можно сделать во много раз быстрее с помощью генной инженерии. Зная геном, вы можете по своему вкусу менять свойства растения, подбирать оптимальные варианты. Национальная генетическая база имеет огромное значение для обеспечения в том числе продовольственной безопасности страны, да и глобально - нашей национальной безопасности во всех ее составляющих.

Кроме создания генетической базы вам необходимо заняться подготовкой кадров в области генетики, учебных курсов, дополнительных программ высшего образования, созданием современного оборудования и расходных материалов.

Олег Нарайкин: Совершенно верно. Мы уже десять лет реализуем программу развития междисциплинарного образования. Нами разработана система конвергентного образования для первого и единственного в мире факультета конвергентных (природоподобных) наук и технологий в Московском Физтехе. Разработчики этой системы удостоены премии правительства. Курчатовский проект междисциплинарного школьного образования охватывает сегодня около 40 школ Москвы, Крыма, Пскова. На базе этой программы мы сотрудничаем и с международным детским центром "Артек".

Что касается создания современного оборудования, то обратите внимание, что практически одновременно с программой генетических исследований президент страны инициировал программу развития синхротронно-нейтронных исследований и соответствующей инфраструктуры. Это не случайное совпадение. Сегодня на повестке дня стоит формирование и развитие природоподобной технологической базы экономики страны. Для того чтобы создавать природоподобные технологии, которые воспроизводят системы и процессы живой природы, необходимо детально изучить живой мир. Причем мы должны увидеть, как устроена природа на атомарном уровне и в динамике. А для этого нужны качественно новые установки класса мегасайенс, в частности источники синхротронного излучения с лазерами на свободных электронах и источники нейтронов.