Опрос: что россияне думают о необходимости высшего образования

Порядка 61 процента россиян считают, что высшему образованию придают слишком много значения. Сегодня карьеру можно построить и без него. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ, о которых сообщает РИА Новости.

В то же время более половины опрошенных (57%) заявили: высшее образование все же обеспечивает человеку успешную карьеру и облегчает достижение жизненных целей. Но это не значит, что без вузовского диплома человек обречен на низкооплачиваемую и непрестижную работу - так ответили 60% респондентов.

Почти половина россиян рекомендуют поступать в учебное учреждение на платной основе, если не вышло получить бюджетное место. 38% придерживаются обратного мнения.

Как указано в опросе, 43% граждан посоветовали бы детям своих друзей поступать в вуз в этом году, а для трети опрошенных не важно, где получать образование. 14% предложили бы колледж или техникум, 8% ответили, что ребенок сам должен сделать выбор.

На кого идти учиться? Участники опроса выделили несколько профессий для выпускников школ этого года: врач или медсестра, программист, инженер, юрист или адвокат, учитель.