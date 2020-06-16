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16.06.2020 21:10
Рубрика: Спорт

Теннис во время чумы

В Штатах, несмотря ни на что, хотят провести US Open
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8184)
Кривая заболеваемости коронавирусом в Соединенных Штатах подскочила вверх. Причина понятна: бесконечные и такие массовые демонстрации протеста, охватившие всю страну. Какая уж там социальная дистанция. Но Федерация тенниса США настаивает: турнир "Большого шлема" может и должен состояться в обычные сроки с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

Да, как всегда в Нью-Йорке, больше всех американских городов от пандемии пострадавшем и потерявшем в результате смертельной болезни более 30 тысяч жителей.

"Ролан Гаррос" может пройти без микста и турнира легенд

Пусть англичане отменили свой Уимблдон, а Париж, где эпидемия утихает, перенесли "Ролан Гаррос" - пока на 20 сентября. Организаторы Открытого чемпионата США уверяют, что нашли способы обезопасить участников. К каждому из них будет прикреплен лишь один постоянный сопровождающий, а всех теннисистов расселят в отелях подальше от районов, в которых по-прежнему свирепствует COVID-19. Ну и еще: этот турнир "Большого шлема" может пройти без зрителей.

К чему подвергать огромному риску теннисистов и людей из их окружения? Ответ ясен как божий день. А к чему терять прибыли, которые принесут телетрансляции?

Многие знаменитости резко критикуют организаторов. Так, трехкратный победитель US Open серб Новак Джокович удивляется тому, каким образом устроители собираются "поберечь" игроков. Возможно, он постарается избежать участия в турнире. Да и другие европейцы из первой мировой десятки ставят под сомнение целесообразность проведения тенниса в разгар коронавирусной чумы.

Теннисный US Open готов поменять формат

Однако устроители почему-то уверены: их поддержат и две организации теннисистов-профессионалов и Международная федерация тенниса. Окончательное решение о том, играть в теннис в городе, где количество инфицированных составляет около 400 тысяч, будет принято в ближайшие дни.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Пандемия коронавируса COVID-19

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