Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин находится в отличном психологическом и физическом состоянии. Так считает главный тренер клуба Тодд Рирден.

Пока Овечкин, который недавно стал отцом во второй раз, тренируется дома, во Флориде. Но Рирден рассчитывает, что капитан появится на тренировочной базе "столичных" в ближайшие одну-две недели.

- Ови настроен решительно и будет полностью готов к тренировкам, когда нам официально разрешат заниматься. Все зависит от планов НХЛ и от того, как будут разворачиваться события с коронавирусом, - цитирует Рирдена сайт НХЛ. - Судя по голосу, у него хорошее настроение. Конечно, он понимает, что сейчас сложно давать какие-либо прогнозы. НХЛ впервые столкнулась с подобной ситуацией. Но он в отличном психологическом и физическом состоянии. Нам очень повезло, что его инструктор, которого я очень ценю, смог все это время находиться с ним.

Сам Овечкин тоже ждет выхода на лед. Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ, прерванный в марте, был завершен досрочно. Если ситуация с распространением коронавируса позволит, сезон возобновится с плей-офф в новом формате с участием 24 клубов. Матчи пройдут в двух городах и без зрителей.