Пока Овечкин, который недавно стал отцом во второй раз, тренируется дома, во Флориде. Но Рирден рассчитывает, что капитан появится на тренировочной базе "столичных" в ближайшие одну-две недели.
- Ови настроен решительно и будет полностью готов к тренировкам, когда нам официально разрешат заниматься. Все зависит от планов НХЛ и от того, как будут разворачиваться события с коронавирусом, - цитирует Рирдена сайт НХЛ. - Судя по голосу, у него хорошее настроение. Конечно, он понимает, что сейчас сложно давать какие-либо прогнозы. НХЛ впервые столкнулась с подобной ситуацией. Но он в отличном психологическом и физическом состоянии. Нам очень повезло, что его инструктор, которого я очень ценю, смог все это время находиться с ним.
Сам Овечкин тоже ждет выхода на лед. Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ, прерванный в марте, был завершен досрочно. Если ситуация с распространением коронавируса позволит, сезон возобновится с плей-офф в новом формате с участием 24 клубов. Матчи пройдут в двух городах и без зрителей.