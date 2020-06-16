Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, чего ему не хватает в США.

Овечкин стал гостем прямого эфира популярной телеведущей Юлии Бордовских. В ходе общения он отметил отличия самого себя 15 лет назад и сейчас.

"Взрослее стал, мудрее. Когда я только уезжал из России, это был совсем другой Александр Овечкин. У меня появилась семья, дети. Раньше я жил ради себя, теперь я живу ради своей семьи, ради детей", - сказал Овечкин.

Так же он отметил, что в США ему не хватает русской культуры.

"Совсем разные люди, разный менталитет. Но ты все равно привыкаешь. Я уже привык ко всем своим знакомым и друзьям. 15 лет - это все-таки не один год. Можно сказать, уже полжизни прожил здесь", - заметил Овечкин.