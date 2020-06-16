У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Первый смартфон Xiaomi получил Android 11

Текст:   Антон Благовещенский
16.06.2020,  
18:12
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила первую бета-версию Android 11 для своего флагманского смартфона Mi 10. Ее можно скачать с официального сайта разработчика - "по воздуху" она распространяться не будет.

Фото: Xiaomi

Для повседневного использования эту прошивку лучше не использовать - в бета-версии может присутствовать большое количество багов, которые не были выявлены в более ранних тестах. Да и предназначена она в основном для разработчиков, которые проверяют приложения на совместимость с новыми требованиями, а не для обычных пользователей.

Смартфоны Samsung подорожали до рекордного уровня

Выход Android 11 в скором времени также официально подтвержден и для двух других смартфонов Xiaomi. Кроме того, множество моделей Samsung смогут получить Android 11.

смартфоны
Фото: Mariannainsomnia/Instagram
У франшизы BloodRayne появился новый владелец, игра может получить продолжение 15:55
Меняем мобильник. Главные признаки скорой смерти смартфона 10.06.2020
Назван самый мощный недорогой смартфон. Он стоит 16 тысяч рублей, но есть большой минус 10.06.2020
Google
Фото: iStock
Донской вуз займется цифровой трансформацией агрокомплекса 00:52
Google выпустила бета-версию Android 11 10.06.2020
Google Maps предупредит пользователей о большом скоплении людей 09.06.2020
Android
Фото: РИА Новости www.ria.ru
На службу промышленности на Урале поставят искусственный интеллект 15.06.2020
Xiaomi, Samsung и другие. Какие смартфоны получат Android 11 05.06.2020
Хитовое приложение для Android удалили из Google Play 03.06.2020