Первый смартфон Xiaomi получил Android 11

Компания Xiaomi выпустила первую бета-версию Android 11 для своего флагманского смартфона Mi 10. Ее можно скачать с официального сайта разработчика - "по воздуху" она распространяться не будет.

Фото: Xiaomi

Для повседневного использования эту прошивку лучше не использовать - в бета-версии может присутствовать большое количество багов, которые не были выявлены в более ранних тестах. Да и предназначена она в основном для разработчиков, которые проверяют приложения на совместимость с новыми требованиями, а не для обычных пользователей.

Выход Android 11 в скором времени также официально подтвержден и для двух других смартфонов Xiaomi. Кроме того, множество моделей Samsung смогут получить Android 11.