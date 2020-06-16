Первый виртуальный рынок российского контента подвел итоги

На неделе с 8 по 15 июня количество информации о сделках по продаже российских фильмов, мультфильмов и сериалов за рубеж превысило все мыслимые нормы. Фильм-фэнтези "Вратарь Галактики" "уехал" в США, сериал "Содержанки" - в Британию, боевик "Аванпост" - в Китай, США и Канаду. Мультфильм "Дракоша Тоша" приобрел американский стриминговый гигант Amazon, компания Viasat подписала сделку с мировой корпорацией Freemantle, благодаря чему в России покажут всемирно известные фильмы, сериалы и телешоу; компания Star Media заключила договор с индийским Zee TV, студия "Союзмультфильм" подписала буквально контракт года с французской Cyber Group Studios - объявили о создании совместного европейского анимационного бренда "CYBER SOYUZ JUNIOR", который будет производить анимационные мультсериалы и полнометражные фильмы для дошкольной аудитории…

Во всем, что происходит, не последнюю роль сыграл первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital Edition, организованный компанией Роскино при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы.

На мероприятие аккредитовались более 1400 участников, из которых около 600 - представители международных компаний из 70 стран мира. Среди них - представители MARVEL, APPLE TV, France Televisions, Wild Bunch, RTL, AMC Networks, Mediaset, Beta Film, Koch Media, крупнейший китайский онлайн-кинотеатр Iqiyi и многие другие. Стоит сказать, что сами организаторы поражены масштабами происходящего - они представляли себе, что первый онлайн-рынок будет выглядеть гораздо скромнее.

"Мы разработали уникальную концепцию платформы для национального рынка контента, которая еще не использовалась нигде в мире. Такой тип взаимодействия с международными партнерами дает участникам российского рынка неограниченные возможности… Эту концепцию и полученный опыт мы планируем использовать и далее, для создания постоянной платформы, которая станет главным источником информации для зарубежных партнеров о том, что происходит на российском рынке, какие проекты предлагаются и какие возможности существуют… Успех мероприятия подтверждает давно наметившийся тренд: мы переходим на гибридную модель работы, когда ее значительная часть окончательно перейдет в интернет… Судя по отзывам, зарубежные байеры с удивлением обнаружили, как много проектов в самых разных жанрах может предложить Россия. А многие страны намерены перенять наш опыт и использовать его для организации собственных онлайн-рынков национального контента", - говорит Евгения Маркова, генеральный директор Роскино.

"В этом году для нас очень важно поддержать отрасль. Создание удобной и функциональной деловой площадки совместно с "Роскино" было одной из самых главных задач для Министерства культуры. И несмотря на непривычный - полностью цифровой - формат, все прошло действительно удачно. За неделю форума было назначено и проведено около 600 встреч. Зарубежные участники, увидевшие все разнообразие национального контента, получили возможность разобраться, что такое авторское кино из России, что такое российский мейнстрим, какую анимацию мы сейчас предлагаем. Благодаря Key Buyers Event удалось показать международным партнерам, что российская индустрия продолжает работать и в столь неопределенное, сложное время, продолжает делать контент, востребованный мировой аудиторией, и открыта к дальнейшему сотрудничеству", - отметила Ольга Любимова, министр культуры РФ.

Генеральными партнерами мероприятия стали крупнейшие российские холдинги: "Национальная Медиа Группа" (Art Pictures Studio, "Водород", СТС Медиа, more.tv, 5 канал) и "Газпром Медиа" (субхолдинг ГПМ РТВ, "Централ Партнершип", телекомпания НТВ), а также кинокомпания СТВ и студия Yellow Black and White. Партнерами также выступили Ассоциация Продюсеров кино и Телевидения, Ассоциация анимационного кино России и компания "Экспоконтент". Технологическая площадка мероприятия разработана и поддерживается компанией SPB TV.

Посмотрим подробнее - к чему провели переговоры. Например, фильм "Пальма" продан на территорию Словакии. На Каннском онлайн-кинорынке, который начинает работать уже 22 июня, компания планирует закрыть сделки с Испанией, Италией и Францией. На Key Buyers Event был впервые представлен международной аудитории сериал "Чики". Планируется завершить переговоры по фильму "Спутник" с Кореей, Японией и Латинской Америкой. Большой интерес у покупателей вызвал сериал "Наследники" - им заинтересовались европейские дистрибьюторы и телеканалы, а также одна из крупнейших китайских онлайн-платформ. Во время мероприятия были проведены решающие переговоры по продаже сериала "Кухня. Война за отель" с телеканалами из Болгарии и Венгрии. По итогам переговоров права на сериал проданы в эти страны сроком на 3 года.

Военно-историческая драма "Подольские курсанты", которую еще не видели наши зрители, будет показана на территориях США и Великобритании.

Телеканал НТВ представил международным продюсерам свои знаковые проекты в рамках своей специальной презентации, а также провел онлайн-показы новых сериалов: остросюжетного детектива "Рикошет", онлайн-премьера которого состоялась в рамках престижной международной программы MIPTV Drama Buyers Summit, где детектив стал единственным российским проектом, исторического сериала "Безсоновъ" и ретро-детектива "Душегубы". Также были представлены и популярные телевизионные форматы "Ты Супер!" и "Секрет на миллион".

Сказка-фэнтези "Конёк-Горбунок" Олега Погодина пришлась по душе партнерам из Испании и Германии - ведутся переговоры. По поводу новых полнометражных мультфильмов "Барбоскины на даче", "Бука" и "Щелкунчик и Волшебная флейта", а также серий "Лунтика и его друзей" проведены переговоры с коллегами из Китая, Италии, Франции, Финляндии, Турции, Восточной Европы.

В рамках Key Buyers Event состоялся показ сериала "Екатерина. Самозванцы". Сейчас наши дистрибьюторы находятся на финальной стадии переговоров с Японией, интерес проявили представители Румынии, Колумбии, Северной Америки, а в рамках проведенных онлайн-встреч было получено предложение о приобретении сериала от китайских партнеров. Телесериал "Достоевский" увидят зрители Южной Кореи - продается лицензия, договоренности достигнуты. Получено предложение для цифровой дистрибуции в Латинской Америке для художественных фильмов "Кандагар", "Шпион" и "Душа Шпиона". По итогам скрининга нашумевшего сериала "Зулейха открывает глаза" государственные телеканалы Словакии, Хорватии, Венгрии, Румынии, Сербии предварительно подтвердили желание приобрести права на проект.

Контракт с крупным скандинавским дистрибьютором повлечет за собой тот факт, что байопик "Калашников" увидят в северных странах. Ранее фильм был продан в США, Германию, Францию, Японию, Корею, Великобританию, Польшу, сейчас обсуждаются сделки на Латинскую Америку и Китай. Научно-фантастический фильм "Кома" выйдет в онлайн-прокат в Латинской Америке в конце лета, а также появится на ключевых цифровых площадках в США. На стадии подписания находится соглашение с крупным платным телеканалом Индии на пакет хорроров "Невеста", "Рассвет", "Пиковая Дама: Зазеркалье", а также на семейный фильм "Робо". Заключена сделка по продаже всех прав на фильм "Время первых" на территорию Польши, а также проданы цифровые и HV права на территорию США и Канады.

Сериал "Коронация", скорее всего, покажут на испанском ТВ - ведутся переговоры. Большой интерес со стороны международных коллег вызвала картина о Викторе Цое "47" Алексея Учителя (фильм получил несколько предложений от фестивалей и дистрибьюторов), "Зима" (проектом интересовались представители Франции, Испании, Китая) и "Пальмира" - о Сирии.

Приведенных примеров вполне достаточно, чтобы доказать тот факт, что мир не только открыл для себя российское кино, но и соревнуется за право приобрести ту или иную новинку. И это мы еще не говорили отдельно про отечественную анимацию. Она продолжает покорять мировое пространство. На наших мультфильмах уже растут дети многих стран.

Зарубежные участники отметили, что первый российский опыт оказался весьма удачным - платформа удобная, работа на ней - эффективна, отметили и разнообразие жанров, и творческий подход к презентации контента. Со стороны "РГ" особо хочется отметить интереснейшие панельные дискуссии, которые можно было смотреть и слушать на платформе каждый день. "Публичные диалоги" подобного рода, на разных языках с обязательным переводом были организованы в России впервые. И оказалось, что многим представитеям кинематографической отрасли - как у нас, так и за рубежом, подобных профессиональных бесед очень не хватало.