Песков назвал приоритет при проведении голосования по поправкам к Конституции

Константа в подходе при голосовании по поправкам к Основному закону - забота о здоровье и безопасности людей, заявили в Кремле.

Центризбирком работает в очень тесной связке и взаимодействии с Роспотребнадзором, и, естественно, все шаги согласовываются с этим ведомством, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Одним из приоритетов остается забота о здоровье и безопасности людей: и тех, кто приходит на голосование, и тех, кто его организует. Это константа в подходе", - заверил представитель Кремля.

"Никаких сомнений, что все необходимые меры будут приниматься, не должно быть", - считает Песков. "И у нас нет оснований в этом сомневаться", - заключил он.