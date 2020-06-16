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Текст:   Ирина Жандарова 
17:40 16.06.2020

Договор на вылет

Собственники закрывают сезон скидок на аренду квартир

Июнь может стать переломным месяцем на рынке аренды. Квартиранты все еще рассчитывают на скидки при оплате жилья. Многие из них уже использовали депозит в счет оплаты последнего месяца. Но щедрость собственников истощается.
Стало больше возможностей для торга и меньше ограничений "только для славян", "без детей" и т.д. Фото: Istockphoto.com Стало больше возможностей для торга и меньше ограничений "только для славян", "без детей" и т.д. Фото: Istockphoto.com
Стало больше возможностей для торга и меньше ограничений "только для славян", "без детей" и т.д. Фото: Istockphoto.com

В минувшие два месяца многие наниматели полностью или частично потеряли доход, иногородние работники и вовсе предпочли отправиться домой. Одни попытались сохранить за собой жилье, попросив у владельцев квартир большие скидки. Другие просто расторгли договоры и собрали чемоданы.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В апреле-мае скидки на аренду квартир стали массовым явлением. Одни снизили плату совсем немного - на 5-10%, но были и те, кому "подвинуться" пришлось существенно - на 50-70%.

"Дисконт все чаще стали требовать даже те арендаторы, которые сохранили уровень доходов, мотивируя это снижением средней ставки по рынку и ростом конкуренции среди арендодателей", - отмечает главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

Апрель и май стали и серьезным моральным испытанием - "коронакризис" привел к всплеску потребительского экстремизма. Арендаторы и жаловались, и угрожали. "В самых сложных случаях арендаторы отказывались платить и съезжать, ссылаясь на выселение через суды, которые также временно не рассматривали дела", - говорит Виктория Кирюхина. Собственникам пришлось быть лояльнее к своим квартирантам, реже делать замечания из-за шума, даже если жалуются соседи, закрывать глаза на мелкие поломки, разрисованные детьми обои, испорченную домашними животными мебель. Вещи, за которые бы раньше жильцы отдали часть депозита, просто были им прощены.

У многих даже при желании нет возможности снижать цену ниже: велика доля ипотечных квартир, сдаваемых в аренду

Если в апреле-мае собственники и арендаторы пытались сохранить отношения, то теперь рынок ожил, и многие арендаторы уже начали поиск квартиры подешевле. Часть уехавших арендаторов вернулась в крупные города. Спрос на жилье снова стал расти по мере снятия ограничений, но все еще превалирует над предложением, и условия продолжает диктовать арендатор, отмечает гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. Поэтому собственники все еще держатся за квартирантов.

Фото: iStock
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Но если в апреле-мае они готовы были делать беспрецедентные скидки, то теперь их щедрость истощается. "Собственники готовы делать незначительные скидки на уровне 10-15%, и то на ограниченный период, обычно до сентября", - говорит руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании "Этажи" Ольга Павлинова. У многих собственников даже при желании нет возможности снижать цену ниже. "Велика доля ипотечных квартир, сдаваемых в аренду", - отмечает она. Также много квартир, платежи с которых опять же тратятся владельцами на оплату ипотеки своего нового жилья. При торге также нужно учитывать этот момент. Если превысить допустимый для собственника лимит, вместо скидки легко получить предложение расторгнуть договор.

В то же время больше шансов сохранить за собой жилье или снять новое у "непопулярных" категорий арендаторов. Стало больше желающих поселить у себя жильцов с маленькими детьми, животными, курящих. Меньше стало ограничений "только для славян", "только для одинокой девушки", "кроме гастарбайтеров". Готовы собственники и к финансовым послаблениям. "Увеличилось число объявлений, которые допускают торг и какие-либо послабления для арендатора, как-то арендные каникулы или отсутствие депозита", - отмечает Павел Луценко.

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