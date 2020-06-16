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16.06.2020 00:35
Рубрика: Власть

Почти 37 тысяч россиян вернулись домой из-за границы за 2,5 месяца

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что за последнюю неделю из-за границы домой вернулись 3,5 тысячи россиян, застрявших в разных странах из-за пандемиии коронавирусной инфекции. Всего же за апрель, май и начало июня из-за рубежа вывезли 37 тысяч человек, информирует ТАСС.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Можно сказать, что задачи, которые стояли на начало апреля, так или иначе в большинстве своем выполнены",- подчеркнула Захарова. И напомнила, что, если нет прямого сообщения с Россией, то гражданин, который находится в той или иной стране, может обратиться в посольство РФ, зарегистрировавшись на портале госуслуг.

Напомним, международные авиаперевозки были прекращены с 27 марта. Впоследствии были организованы спецрейсы для возвращения домой россиян.

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