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Рубрика: В мире

Полиция Нью-Йорка окажется под постоянным видеонаблюдением

Полицейские в США при усмирениимасс нередко переходят грань, отделяющую жесткость от жестокости. Фото: GettyImages Полицейские в США при усмирениимасс нередко переходят грань, отделяющую жесткость от жестокости. Фото: GettyImages
Полицейские в США при усмирениимасс нередко переходят грань, отделяющую жесткость от жестокости. Фото: GettyImages

Власти штата Нью-Йорк распорядились о том, чтобы полицейские включали нательный видеорегистратор каждый раз, как будут покидать служебный автомобиль в ходе патрулирования. Предполагается, что это нововведение поможет улучшить контроль за работой правоохранителей и особенно - в ходе их контактов с населением.

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
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На видео будут фиксироваться все контакты полицейских, а также все случаи применения силы, аресты, обыски людей или собственности, следственные мероприятия, любые контакты с психически неуравновешенными людьми, передает РИА Новости.

Записи должны будут храниться (правда, не уточнен срок хранения этой информации), а в случае применения полисменом оружия с последующим ранением или смертью задержанного, это видео должно быть обнародовано в течение месяца.

Все эти меры - результат массовых столкновений с полицией после инцидента, который привел к смерти чернокожего афроамериканца Джорджа Флойда. После случившегося задерживавшие его офицеры пошли под суд, а в большинстве городов США был запрещен удушающий прием, из-за которого задержанный задохнулся.

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