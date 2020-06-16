Полиция Нью-Йорка окажется под постоянным видеонаблюдением

Полицейские в США при усмирениимасс нередко переходят грань, отделяющую жесткость от жестокости. Фото: GettyImages

Власти штата Нью-Йорк распорядились о том, чтобы полицейские включали нательный видеорегистратор каждый раз, как будут покидать служебный автомобиль в ходе патрулирования. Предполагается, что это нововведение поможет улучшить контроль за работой правоохранителей и особенно - в ходе их контактов с населением.

На видео будут фиксироваться все контакты полицейских, а также все случаи применения силы, аресты, обыски людей или собственности, следственные мероприятия, любые контакты с психически неуравновешенными людьми, передает РИА Новости.

Записи должны будут храниться (правда, не уточнен срок хранения этой информации), а в случае применения полисменом оружия с последующим ранением или смертью задержанного, это видео должно быть обнародовано в течение месяца.

Все эти меры - результат массовых столкновений с полицией после инцидента, который привел к смерти чернокожего афроамериканца Джорджа Флойда. После случившегося задерживавшие его офицеры пошли под суд, а в большинстве городов США был запрещен удушающий прием, из-за которого задержанный задохнулся.