Правительство установит требования к зарплатам медиков

Кабмин может получить право устанавливать требования к системам оплаты труда медиков в государственных и муниципальных учреждениях. Законопроект об этом правительство РФ внесло в Госдуму.

Как уточняется, это могут быть требования к установлению окладов, ставок стимулирующих выплат. Правительство определит сферы деятельности работников, на которые распространяются требования. Также установит и срок, в течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие с утверждаемыми требованиями.

Поправки в Трудовой кодекс на тему оплаты труда бюджетников обсуждались на заседании кабмина 11 июня. Изменения позволят исключить необоснованный разброс в зарплатах сотрудников на сопоставимых должностях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В первую очередь это коснется медиков, а при необходимости будут приняты аналогичные решения и в других отраслях бюджетной сферы. Поправки были разработаны по поручению президента, рассказал глава кабмина.

- Это поможет сделать систему оплаты труда более прозрачной, - подчеркнул Мишустин. - Люди должны четко понимать, сколько и за что им платят, и быть уверенными, что их доходы будут расти.

Напомним, что Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря прошлого года призвал избавиться от несправедливой разницы в оплате труда врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада. По словам главы государства, также нужно ввести единый подход к стимулирующим выплатам медработникам.