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Рубрика: В мире

О Трампе по секрету

Президент США угрожает "уголовкой" своему бывшему советнику
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8184)
Президент США Дональд Трамп заявил, что начало продаж книги его экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона может повлечь уголовное преследование этого бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома. С ним у Трампа напрочь испортились отношения сначала на почве внешнеполитических разногласий, а затем и решения Болтона опубликовать свои политически взрывоопасные воспоминания о работе в действующей администрации США.
Фото: AFP/SAUL LOEB
Племянница Трампа передала The New York Times данные о его налогах

Выход в свет мемуаров этого известного приверженца неоконсервативных подходов к американской внешней политике под названием "Комната, где это произошло" намечен на 23 июня, однако Трамп уверен, что они содержит секретные сведения, требует запретить их публикацию и грозит автору судом. "Я буду считать каждую беседу со мной как с президентом особо конфиденциальной. Что я имею в виду: если он написал книгу и она вышла, то он нарушил закон, и я полагаю, что у него могут возникнуть уголовные проблемы. Надеюсь на это", - заявил хозяин Белого дома журналистам.

Фото: Мемуары бывшего советника по нацбезопасности могут повлиять на предвыборную кампанию в США.

Но все же главный повод для недовольства Трампа - раскрытие Болтоном подробностей "украинского досье". Согласно утечкам в СМИ, автор подробно описывает, как он вместе с госсекретарем и главой Пентагона в августе прошлого года лично высказывал Трампу сомнения на счет "заморозки" уже одобренной конгрессом США военной помощи Украине. На что получил прямое указание задержать выделение средств Киеву до тех пор, пока украинские власти не помогут с расследованием в отношении нынешнего кандидата от демократической партии в президенты США Джо Байдена. В этом, по мнению политических оппонентов Трампа, заключается факт злоупотребления американским лидером своими служебными полномочиями, что может повлиять на текущую президентскую кампанию в США.

Сам Болтон утверждает, что выполнил все требования по предварительной цензуре его литературного произведения на предмет раскрытия гостайны. Однако в администрации Трампа придерживаются диаметрально противоположного мнения. "Это беспрецедентно. Я не знаю ни одной книги, которая была бы опубликована так быстро и пока чиновники все еще занимают места в правительстве. Речь идет о конкретных событиях, конкретных лидерах и политических вопросах, которые сейчас являются секретными", - заявил генеральный прокурор США Уильям Барр.

В мире США Дональд Трамп

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