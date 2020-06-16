Программу создания сверхзвукового гражданского самолета разработают до конца 2021 года

Национальный исследовательский центр "Институт имени Жуковского" до конца 2021 года разработает концепцию и программу создания в России сверхзвукового гражданского самолета.

Соответствующий контракт 3 июня предприятие заключило с Минпромторгом РФ, говорится в материалах на сайте госзакупок. Сумма контракта на этот год - 213 млн рублей, на 2021 год - 504,7 млн рублей.

Согласно техническому заданию, до 15 декабря 2021 года будут подготовлены предложения по предварительному облику и размерности сверхзвукового самолета, перечень критических для его создания технологий, в том числе по способам снижения шума и повышения топливной эффективности. Также будет оценена стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту, производства и эксплуатации сверхзвукового самолета и проведен анализ его рыночных перспектив, сообщает ТАСС.

Как ранее рассказал в интервью "РГ" генеральный директор НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" Андрей Дутов, Минпромторг объявил тендер на разработку концепции СГС почти за 718 млн рублей. Предварительные исследования показали: для эксплуатации на нашем внутреннем рынке нужны самолеты с дальностью не менее 6500 км.

"Создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолета - самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации", - подчеркнул Андрей Дутов. Там достаточно много проблем с точки зрения экологии. Скажем, стоит задача снизить шум до 68-62 децибел и самое главное - уменьшить полосу, в которой звуковой удар ощущается. Специалисты ждут более-менее понятных международных нормативов. Но их пока нет. Как говорят эксперты, они будут определены не раньше 2022 года.