Прокуроры добились выплат медикам на сумму более миллиарда рублей

Прокурорам удалось добиться выплаты медикам всех уровней, борющимся с коронавирусом, более одного миллиарда рублей. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству сообщил первый заместитель Генпрокурора России Александр Буксман.

По его словам, прокуратура в ежедневном режиме занимается вопросами оплаты компенсаций врачам, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом.

"Все наши меры направлены на то, чтобы врачи, те, кто рискует жизнью и здоровьем и кто борется за здоровье граждан нашей страны, получали то, что им положено по закону", - сказал Буксман.

Он уточнил, что усилиями прокуроров медицинским работникам всех уровней выплачено более одного миллиарда рублей положенных выплат, и подчеркнул, что "эта тема со сцены не уходит".

В среду в Совете Федерации с ежегодным докладом выступит Генеральный прокурор Игорь Краснов. Для главы надзорного ведомства это будет первый доклад перед сенаторами в его новой должности.