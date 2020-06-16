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16.06.2020 19:04
Рубрика: Власть

Законопроект затронет полмиллиона россиян

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8184)
Новый закон об удаленной занятости в перспективе затронет не менее полумиллиона россиян, заявил "РГ" проректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов. По его словам, после окончания пандемии большинство cоотечественников вернутся к обычному режиму работы, но дистанционный труд будет по-прежнему востребован, поэтому поправки в Трудовой кодекс, которые рассматривают депутаты, своей актуальности не потеряют.

Законопроект, по мнению Сафонова, с одной стороны, позволяет работодателю эффективно контролировать рабочее время, которое тратит работник на исполнение трудовых обязанностей, а с другой - защищает работника, чтобы работодатель не требовал от него исполнения трудовых обязанностей за пределами рабочего времени. Сейчас этот вопрос никак не урегулирован, в результате удаленная работа зачастую длится 24/7.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Отдельные положения касаются компенсаций затрат работнику, связанных с удаленной работой, например стоимости электроэнергии или подключения к сети Интернет. Сумма может составить несколько тысяч рублей ежемесячно. Как ранее писала "Российская газета", по подсчетам экономиста Михаила Хачатуряна, расходы "сотрудников на удаленке" на коммунальные платежи, особенно на электроэнергию, уже выросли в полтора раза.

Как пояснил Александр Сафонов, работа "на удаленке" может выполняться только по обоюдному согласию работника и работодателя. "Не у каждого есть возможность работать дома, не всем позволяют условия. У кого-то могут быть стесненные обстоятельства, например маленький ребенок. Организовать рабочее пространство в таких условиях не получится. Это тоже должен учитывать работодатель", - сказал эксперт.

Фото: Pixabay
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"В период пандемии существенная часть людей была переведена на удаленную работу. Возник правовой вакуум. Для того чтобы его разрешить депутаты Госдумы, представители профсоюзов и бизнеса разработали новый законопроект. Тот вариант, который сейчас предлагается, правовой вакуум закрывает и достаточно подробно излагает права и обязанности работников и работодателей, работающих в новых условиях. Он, безусловно, будет корректироваться, но сегодня наиболее приемлемый из всех", - прокомментировали "РГ" в Федерации независимых профсоюзов России.

Власть Право Трудовое право Экономика Работа Занятость Рынок труда

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