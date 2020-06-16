Проректор ВШЭ рассказала о вызовах для учащихся в период пандемии

Школьники, выпускники и студенты из-за пандемии коронавируса нового типа столкнулись сразу с несколькими вызовами. Валерия Касамара выделяет несколько проблем, на которые нужно обратить внимание, чтобы помочь молодежи пережить кризис.
В первую очередь это финансовые сложности, невозможность получить достойное образование. Родителям в странах с низким и средним уровнем дохода в новых условиях придется бороться за сохранение финансовых ресурсов, которые в "мирное" время они тратили на образование своих детей. Международная организация труда прогнозирует сокращение рабочего времени на семь процентов в 2020 году, что сравнимо с потерей не менее 195 миллионов рабочих мест во всем мире. Ожидается, что из-за пандемии 40-60 миллионов детей окажутся в условиях бедности.
Также проректор ВШЭ обращает внимание на серьезные отложенные риски из-за перерыва в обучении. По ее словам, ученые и до пандемии изучали влияние таких перерывов на успеваемость детей. Например, во время двухмесячной забастовки учителей в Нью-Йорке в 1968 году школьники серьезно отстали от своих сверстников в других городах. К таким же выводам ученые пришли, когда изучали успеваемость детей, которые не ходили в школу из-за последствий урагана Катрина в Новом Орлеане. Сегодняшние карантины серьезно отразятся на школьниках из необеспеченных семей, где нет доступа к интернету, необходимых гаджетов, а родители все время проводят на работе.
Отдельный вызов - рухнувшие надежды и разрушенные планы. Как отмечает Валерия Касамара, многие школьники и выпускники планировали поступить на учебу за границу, кто-то уже получил гранты или стипендии, но не сможет уехать. Для некоторых выпускников вузов заграничная стажировка по обмену от университета была последним шансом поучиться в другой стране без ущерба карьере. Кто-то, планируя gap year (перерыв между учебой и работой. - Ред.), так и не сможет осуществить свои намерения.
Школьники и студенты, как и люди всех возрастов в этом году, переживают ощущение провала и тотального невезения. Дети серьезно готовились к экзаменам или собирались пойти на стажировку в конкретную компанию, а теперь уже не надеются, что удача улыбнется им еще раз. Ведь миллионы взрослых с колоссальным опытом сейчас тоже остались без работы. Исследование, проведенное экспертами ВШЭ, показало, что чаще всего нынешние выпускники боятся сделать первый шаг в своей карьере именно из-за страха, что у них недостаточно опыта. И если в битве с вирусом у молодости был приоритет, то на трудовом поле не ясно, кого выберет работодатель.
Среди проблем этого года Валерия Касамара также выделила невозможность соблюсти все ритуалы перехода во взрослую жизнь. Последний звонок, вручение аттестатов, романтические стихи, встреча последнего рассвета с одноклассниками - выпускники школ сейчас всего этого лишены. Эти события - ключевые с точки зрения взросления молодого человека. Выпускной вечер, помимо гуляний на рассвете, прощания с одноклассниками, слез и ленточек имеет глубокое психологическое значение. Это ритуал перехода школьника во взрослую жизнь. Поступление в вуз часто сопряжено с переездом молодых людей в другой город и началом жизни самостоятельно от родителей. В этом смысле выпускной - точка, красивое завершающее событие, помогающее перейти к новому этапу жизни. Многие выпускники 2020 года будут лишены этой "инициации".
Наконец, пандемия и связанные с ней ограничения привели к снижению уровня доверия. Многие школы и университеты оказались не готовы к дистанционному образованию. Школьникам долго не могли сообщить, когда и как они смогут сдать итоговые экзамены. Некоторые молодые люди переживали, что именно им не повезло оказаться участниками экспериментов, когда никто не знает, как нужно поступить. Сейчас любые ошибки в системе образования могут восприниматься молодежью гораздо более болезненно.
- Хочется думать, что некоторые проблемы мы преувеличиваем, - говорит Валерия Касамара. - Кризис только ускорил те тенденции, которые назревали раньше: цифровизация и переход работы и учебы в онлайн шел и до этой "мировой паузы", а благодаря ей только ускорил обороты.
Те практики, которые сейчас кажутся странными и неудобными, через каких-то пять лет могут стать привычной реальностью. Плюсы для молодежи очевидны - они более гибкие, легко подстраиваются под новые условия, на "ты" с новыми технологиями. Есть надежда, что для поколения digital выпускной вечер в Zoom может стать одним из самых необычных воспоминаний юности. Вузы, школы и работодатели в последующие годы также будут вынуждены подстроиться под новые реалии, что даст им серьезный толчок к развитию. Что касается финансовых трудностей, то те проблемы, с которыми сейчас столкнулась молодежь, не должны остаться без внимания правительства, потому что именно их решение позволит справиться нам не только с кризисом, но и преодолеть его последствия.