Проректор ВШЭ рассказала о вызовах для учащихся в период пандемии

На наших глазах формируется поколение молодежи, которое уже начали называть Covid generation - те, кому пришлось столкнуться с проблемами, вызванными пандемией COVID-19. Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара отмечает, что, спасая человечество от вируса, можно не заметить тех процессов, которые сейчас происходят в молодежной среде.

Школьники, выпускники и студенты из-за пандемии коронавируса нового типа столкнулись сразу с несколькими вызовами. Валерия Касамара выделяет несколько проблем, на которые нужно обратить внимание, чтобы помочь молодежи пережить кризис.

В первую очередь это финансовые сложности, невозможность получить достойное образование. Родителям в странах с низким и средним уровнем дохода в новых условиях придется бороться за сохранение финансовых ресурсов, которые в "мирное" время они тратили на образование своих детей. Международная организация труда прогнозирует сокращение рабочего времени на семь процентов в 2020 году, что сравнимо с потерей не менее 195 миллионов рабочих мест во всем мире. Ожидается, что из-за пандемии 40-60 миллионов детей окажутся в условиях бедности.

Также проректор ВШЭ обращает внимание на серьезные отложенные риски из-за перерыва в обучении. По ее словам, ученые и до пандемии изучали влияние таких перерывов на успеваемость детей. Например, во время двухмесячной забастовки учителей в Нью-Йорке в 1968 году школьники серьезно отстали от своих сверстников в других городах. К таким же выводам ученые пришли, когда изучали успеваемость детей, которые не ходили в школу из-за последствий урагана Катрина в Новом Орлеане. Сегодняшние карантины серьезно отразятся на школьниках из необеспеченных семей, где нет доступа к интернету, необходимых гаджетов, а родители все время проводят на работе.

Отдельный вызов - рухнувшие надежды и разрушенные планы. Как отмечает Валерия Касамара, многие школьники и выпускники планировали поступить на учебу за границу, кто-то уже получил гранты или стипендии, но не сможет уехать. Для некоторых выпускников вузов заграничная стажировка по обмену от университета была последним шансом поучиться в другой стране без ущерба карьере. Кто-то, планируя gap year (перерыв между учебой и работой. - Ред.), так и не сможет осуществить свои намерения.

Школьники и студенты, как и люди всех возрастов в этом году, переживают ощущение провала и тотального невезения. Дети серьезно готовились к экзаменам или собирались пойти на стажировку в конкретную компанию, а теперь уже не надеются, что удача улыбнется им еще раз. Ведь миллионы взрослых с колоссальным опытом сейчас тоже остались без работы. Исследование, проведенное экспертами ВШЭ, показало, что чаще всего нынешние выпускники боятся сделать первый шаг в своей карьере именно из-за страха, что у них недостаточно опыта. И если в битве с вирусом у молодости был приоритет, то на трудовом поле не ясно, кого выберет работодатель.

Чаще всего выпускники боятся сделать первый шаг в своей карьере из-за страха, что у них недостаточно опыта

Среди проблем этого года Валерия Касамара также выделила невозможность соблюсти все ритуалы перехода во взрослую жизнь. Последний звонок, вручение аттестатов, романтические стихи, встреча последнего рассвета с одноклассниками - выпускники школ сейчас всего этого лишены. Эти события - ключевые с точки зрения взросления молодого человека. Выпускной вечер, помимо гуляний на рассвете, прощания с одноклассниками, слез и ленточек имеет глубокое психологическое значение. Это ритуал перехода школьника во взрослую жизнь. Поступление в вуз часто сопряжено с переездом молодых людей в другой город и началом жизни самостоятельно от родителей. В этом смысле выпускной - точка, красивое завершающее событие, помогающее перейти к новому этапу жизни. Многие выпускники 2020 года будут лишены этой "инициации".

Наконец, пандемия и связанные с ней ограничения привели к снижению уровня доверия. Многие школы и университеты оказались не готовы к дистанционному образованию. Школьникам долго не могли сообщить, когда и как они смогут сдать итоговые экзамены. Некоторые молодые люди переживали, что именно им не повезло оказаться участниками экспериментов, когда никто не знает, как нужно поступить. Сейчас любые ошибки в системе образования могут восприниматься молодежью гораздо более болезненно.

Дословно

- Хочется думать, что некоторые проблемы мы преувеличиваем, - говорит Валерия Касамара. - Кризис только ускорил те тенденции, которые назревали раньше: цифровизация и переход работы и учебы в онлайн шел и до этой "мировой паузы", а благодаря ей только ускорил обороты.

Те практики, которые сейчас кажутся странными и неудобными, через каких-то пять лет могут стать привычной реальностью. Плюсы для молодежи очевидны - они более гибкие, легко подстраиваются под новые условия, на "ты" с новыми технологиями. Есть надежда, что для поколения digital выпускной вечер в Zoom может стать одним из самых необычных воспоминаний юности. Вузы, школы и работодатели в последующие годы также будут вынуждены подстроиться под новые реалии, что даст им серьезный толчок к развитию. Что касается финансовых трудностей, то те проблемы, с которыми сейчас столкнулась молодежь, не должны остаться без внимания правительства, потому что именно их решение позволит справиться нам не только с кризисом, но и преодолеть его последствия.