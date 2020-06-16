Один из лидеров сборной России по прыжкам в воду, чемпион Европы и призер чемпионатов мира Александр Бондарь вместе с командой вернулся к полноценным тренировкам на подмосковной базе "Озеро Круглое".

На чемпионате мира-2019 Александр Бондарь выиграл для России очень важную медаль - первую в индивидуальных прыжках с вышки за 12 лет. Фото: РИА Новости

Из положительных моментов самоизоляции, которая продлилась два месяца, Александр назвал возможность побыть с семьей. Ведь из-за подготовки к ЧМ-2019 и выступления в Кванжду, где удалось завоевать серебро и бронзу, он чуть было не пропустил первые шаги своей дочки. Ну а отрицательный момент - в непредсказуемой реакции организма на столь долгую вынужденную паузу в работе. Но Бондарь привык выкладываться на тренировках по максимуму. Так что надеется все наверстать.

Александр, как может сказаться этот перерыв на вашем физическом состоянии?

Александр Бондарь: Тяжело сказать, время покажет. Может, на пользу пойдет, а может, и нет. Во время изоляции удавалось делать какие-то беговые упражнения, заниматься ОФП для поддержания мышечного корсета, чтобы мышцы оставались более или менее в тонусе. Мой личный тренер Ольга Феоктистова проводила для меня онлайн-тренировки. Надо начать нормально работать, тогда где-то через полгода станет ясно. Само собой первое время будет сложно. Но все это можно перетерпеть. Плохо, что Олимпиаду перенесли. Вот это да.

У вас уже была большая пауза, когда вы решили завершить карьеру после чемпионата Европы-2014 в Берлине и перебрались из Украины в Россию. Тот опыт может пригодиться?

Александр Бондарь: В прошлый раз перерыв пошел мне на пользу. А сейчас нет уверенности, потому что я, к сожалению, не молодею. Мне 26. Для спорта я не стар, но и не молод. Потому есть некое недопонимание, как на мне отразится такая пауза в два месяца.

Тогда, в 2014-м, у вас были проблемы со здоровьем. Удалось их решить?

Александр Бондарь: К счастью, все плохое быстро забывается. Начиналось все с гайморитов, которые беспокоили с самого детства. Потом проблема стала более серьезной. Пришлось делать операцию. Это было как раз после Берлина в 2014 году. А так на протяжении многих лет у меня почти каждый месяц случались обострения, я пропивал курсами антибиотики. Давление сильное было, особенно, когда наклонялся. Но человек может привыкнуть ко всему. Так же и я привык сидеть на антибиотиках. Операция помогла. Сейчас, бывает, раз в три месяца прихватит, но это несильная боль, которая никак не мешает тренироваться.

Если операция прошла успешно, почему все-таки решили завершить карьеру?

Александр Бондарь: Почему-то на тот момент мне казалось, что у меня сильно пошли на спад результаты. Кроме того, в 2014-м родители уехали в Россию, моя девушка и будущая супруга тоже жила в Москве. Я принял решение уехать к семье, к любимой девушке.

Расскажите вашу историю любви с супругой. Получается, у вас были длительные отношения на расстоянии?

Александр Бондарь: Екатерина (Федорченко. - "РГ".) выступала за юниорскую сборную России. Мы познакомились в 2010 году на первенстве Европы в Хельсинки. Начали общаться, переписываться. Этим же летом встретились на первенстве мира в Америке, в Аризоне. После этого я приехал в Москву, и мы начали встречаться: ухаживал, дарил цветы, все, как полагается. На протяжении пяти лет мы постоянно ездили друг к другу. Но настал тот момент, когда надо было заканчивать мотаться туда-сюда и переходить на другой этап. Все сложилось воедино - были проблемы со здоровьем, пропали спортивные результаты, на которые я рассчитывал, родители и девушка были далеко. Так что я принял решение завязывать со спортом и перебираться в Россию.

В чем себя нашли на новом месте?

Александр Бондарь: Работал тренером в любительской секции. Занимался и с детьми, и со взрослыми. Начал постепенно тренироваться. И понял, что снова хочу прыгать. Получил российской гражданство и попал в сборную России в 2016 году. На Олимпиаду, понятно, не попал, но я сильно и не рассчитывал на участие в Рио. Форма была не та: потерял много времени из-за переезда и паузы в тренировках. Тот пропуск Игр для меня прошел безболезненно.

Однако вы уже дали понять, что перенос Олимпиады в Токио стал разочарованием.

Александр Бондарь: Само собой я мечтаю об Олимпиаде. Хочу попасть туда: если суждено, то я выступлю в Токио. А если нет, то, хоть горы сверни, ничего не выйдет. Но это не значит, что я сижу сложа руки и жду. Я работаю, максимально выкладываюсь на тренировках.

Да, ваш тренер часто говорит о вашей работоспособности, максимализме. У вас всегда было такое отношение к тренировкам?

Александр Бондарь: Мне всегда кажется, что я мало работаю, недорабатываю. Наверное, иногда это идет не на пользу. И тренер, и супруга настаивают: надо отдохнуть. При этом я не чувствую, что работаю на износ. Мне кажется, что я реально смотрю на вещи и адекватно оцениваю ситуацию. Вижу, что в чем-то ленюсь, где-то не на сто процентов выкладываюсь.

Первый успех в сборной России - серебро в синхронных прыжках с вышки с Виктором Минибаевым на ЧМ в Будапеште. Как вы сработались?

Александр Бондарь: Сложности были. Но это нормально. У каждого прыгуна своя техника отталкивания, входа в воду. С другой стороны, мы много лет знали друг друга, виделись, общались, даже когда я за сборную Украины прыгал. Как мне показалось, серьезных проблем у нас не возникло, чтобы мы ругались или не могли сделать какой-то элемент.

В Кванджу-2019 вы завоевали второе серебро. Какая медаль далась тяжелее?

Александр Бондарь: Наверное, Будепешт-2017, потому что на соревнованиях такого уровня я выступал впервые после большого перерыва и впервые в синхроне с Виктором. Мне было психологически тяжеловато.

После финала вы с Минибаевым сказали, что могли обойти китайцев. Помешала обидная ошибка на четвертом прыжке. А что еще нужно, кроме чистоты исполнения?

Александр Бондарь: Подойти к старту в лучшей психологической форме. Что касается физических кондиций, то можно быть наравне. Но когда китайцы видят, что ты сильнее морально, они начинают допускать ошибки. А еще нужна удача, фарт. Тоже немаловажный фактор в нашем виде спорта. Твой день должен быть.

А личные отношения между партнерами важны?

Александр Бондарь: Главное, чтобы взгляды на тренировки совпадали. Но, конечно, вне тренировки должны быть нормальные человеческие отношения, без ненависти, без зависти, иначе ничего хорошего не выйдет.

Ненависть и зависть - это про соперничество в индивидуальном зачете?

Александр Бондарь: Да. Но мы соперники на вышке. Вне вышки, мы друзья, знакомые, товарищи. Мне кажется, это все понимают.

Ваша индивидуальная бронза на чемпионате мира-2019 - первая медаль для России в этой дисциплине за 12 лет после золота Глеба Гальперина. Большое достижение!

Александр Бондарь: Я и тогда говорил, и сейчас повторю: мог выступить лучше. В любом случае есть медаль, которая очень важная для меня. Стараюсь не думать о прошлом. Надо смотреть, что будет впереди.

Вы как-то говорили, что хотели бы попробовать выступить на трамплине. Не на чемпионате мира, но, например, на Кубке России. Работаете в этом направлении?

Александр Бондарь: Надеюсь, что осуществлю эту идею. Это больше для общего развития. Нельзя быть зацикленным только на вышке. На трамплине можно отрабатывать школу. Два раза в неделю эти упражнения стабильно присутствуют в наших тренировках.

А другая дисциплина - хайдайвинг - не привлекает?

Александр Бондарь: Пробовал прыгать с 20 метров в Казани, где есть специальная платформа и проходят соревнования по хай-дайвингу. Наш спортсмен, участник чемпионатов мира Игорь Семашко подготовил меня, проинструктировал, вдохновил собственным примером. Было захватывающе и, честно признаюсь, страшно. Это я еще на отметку 20, а не с 27 метров поднялся. Не знаю, смог бы я привыкнуть к таким высотам. С 10-метровой вышки в сезон и в хорошей форме я прыгаю каждый день. Тут залез первый раз в жизни и мне показалось, что это колоссальная разница в высоте, в полете.

Был всего один прыжок?

Александр Бондарь: Прыгнул раз пять. И понял, что пока не стоит. Очень травмоопасно. В миг можно ногу сломать, травму получить. Все что угодно может случиться. Не стоит рисковать ради удовольствия, необычных ощущений. У меня ведь есть еще другие, серьезные цели, которых хочется добиться.