"Мы открыты для критики", - сказал заместитель министра минобрнауки Дмитрий Афанасьев на заседании президиума Российской академии наук. Он представил программу стратегического академического лидерства, которая придет на смену Проекту 5-100 - программе повышения конкурентоспособности российских университетов, которая была рассчитана до 2020 года.

Можно сказать, что сама эта встреча была особенной и для академии и министерства. Ведь многие годы они находились в конфронтации, порой очень жесткой, что уж точно не шло на пользу нашей науке. С приходом в министерство нового руководства противостояние, судя по многим признакам, закончилось, стороны намерены искать компромиссы. Во всяком случае, министерство готово привлечь академию к участию в программе.

- Она должна по-новому взглянуть на цели высшего образования, - сказал Афанасьев. - Если предыдущие программы были нацелены на повышение глобальной конкурентоспособности, на различные рейтинги, то сейчас главная задача - ориентация вузов на национальные цели развития страны. Они должны готовить кадры высокой квалификации для российского работодателя, и прежде всего в сфере высоких технологий и передовых отраслей промышленности, науки.

Афанасьев назвал еще несколько принципов, на которых построена программа. По его словам, предыдущие программы были элитарными, ориентировались на небольшие по масштабам группы вузов, а двери новой будут широко открыты, она станет доступной для большого числа участников. Уже в этом году это могут быть 120-150 вузов из разных регионов страны. Еще один принцип - интеграция и кооперация научных и образовательных организаций, которые будут создавать консорциумы. К ним могут присоединяться различные работодатели, заинтересованные в выпускниках высокой квалификации.

Новая программа будет доступной для большого числа участников

Что министерство прежде всего ожидает от РАН? "Помочь сориентироваться в показателях, по которым будет оцениваться программа, о чем сейчас идет много споров, в том числе и с ректорами вузов, - сказал Афанасьев. - Помочь в создании консорциумов, чтобы они не повторяли научно-образовательные центры. В каких формах их надо создавать, какие нужны органы управления.

Кроме того, академия РАН может стать независимым экспертом как при рассмотрении заявок на попадание в программу, так и при оценке ее реализации.

- Российская академия наук готова принять активное участие в этой программе, - сказал ее глава Александр Сергеев. - Ведь РАН осуществляет руководство не только академическими учреждениями, но и всеми научными организациями страны. Мы готовы оказать всестороннюю научно-методическую поддержку программы и при создании консорциумов, предоставления академических площадок наших отделений для обсуждения программ развития этих объединений, готовы формировать академические наблюдательные советы в вузах.

Академик особо подчеркнул, что программа ставит с головы на ноги наше высшее образование, переключившись с рейтингов на подготовку высококвалифицированных кадров для экономики. "И число иностранных студентов далеко не главный показатель, а вот если они не вернулись к себе на родину, а остались работать в нашей экономике, что делают ведущие страны, вот это важный критерий, - сказал Александр Сергеев. По его мнению, участие Российской академии наук необходимо прописать в проекте постановления правительства о программе стратегического академического лидерства.