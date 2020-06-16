Аграрии назвали самый выгодный курс рубля

Настроения и планы растениеводов Центрального федерального округа, Приволжья и юга страны выяснили составители очередного "Индекса развития сельхозпроизводителей России". В опросе участвовали главы ста ведущих хозяйств. "Российская газета" обсудила ситуацию с экспертами.

Успех будет, но…

"Барометр настроений" показал, что аграрии стали осторожнее в оценках своих успехов. В этом сезоне они его оценили в 3,61 балла из пяти возможных (в сельском хозяйстве сезон длится с первого июля предыдущего года до первого июля текущего). Годом ранее было 3,67 балла.

Самым высоким за все время исследований этот индекс оказался в 2016 году - 3,89.

"Тогда отрасль получила максимальный эффект от девальвации рубля и контрсанкций, плюс повезло с погодой. Потом влияние этих факторов ослабло, а проблем прибавилось - например, в 2017 году мегаурожай вызвал падение цен на продукцию, - пояснил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. - Реальные доходы населения потихоньку сокращались, внутренний спрос на продовольствие стагнировал. Минувший год был удачен для многих культур и регионов РФ, но не оптимален по долларовой доходности. Экспорт зерна и масличных снизился. Правда, аграрии активно продавали запасы за рубеж в первом квартале 2020 года. С конца марта ситуацию сильно поменял коронавирус".

Какой курс рубля любит пшеница

Пандемия отрицательно повлияла на бизнес 57 процентов опрошенных хозяйств. И только два процента заявили, что ситуация им на руку. Половина респондентов опасается негативных последствий для отрасли. В международной сельскохозяйственной компании "Сингента" связали это в большей степени с психологическим фоном.

Представители крупных предприятий среди главных причин пессимизма назвали курс доллара и весенний 20-процентный рост цен на "расходники".

"Подорожали средства защиты растений, удобрения и ГСМ. Хотя два года назад доллар тоже стоил 68 рублей, а агрохимия была на 40 процентов дешевле. Что поменялось? Нефть в цене упала - топливо поднялось", - удивляется замдиректора ставропольского агрохолдинга "Красногвардейский" Константин Земляной.

Одна надежда на удачный экспорт. "Если курс дойдет до 70-72 рублей, то прибыль будет. "А пока все печально", - говорит Земляной. При нынешней стоимости валюты растениеводы "просядут" и по выручке, и по прибыли, подтвердил гендиректор курского предприятия "Грейнрус Агро" Сергей Мирюк. "Если доллар будет стоить 68 рублей во время уборочной кампании, - пояснил он, - то выручка у нас снизится даже в рублях. Экспорт может провалиться: юг страны не захочет работать по таким ценам".

Продавать зерно задешево будут вынуждены только мелкие хозяйства, чтобы выплатить кредиты, добавил Земляной.

Надежда есть

И все-таки, по данным индекса, более половины растениеводов (63 процента) надеется увеличить доходы, но - незначительно. Прибавку может обеспечить высокая урожайность и низкая себестоимость продукции.

Около 40 процентов уповает на качество товара и выгодные цены. В "Синтенте" относительно скромные чаяния аграриев объяснили тем, что интенсификация растениеводства во многих регионах достигла потолка.

Например, в Воронежской области в 2019 году поставили исторический рекорд по средней урожайности. "Особо отмечу сбор сахарной свеклы - 6,8 миллиона тонн. Но он не принес производителям желаемой отдачи в связи с низкой стоимостью сахара. И те сократили посевные площади по этой культуре", - сообщил глава регионального департамента аграрной политики Алексей Сапронов.

У "Грейнрус Агро" урожайность кукурузы в среднем по холдингу достигла 11 тонн с гектара в зачетной массе. "Расти с такой отметки гораздо сложнее, чем, скажем, с восьми до десяти тонн. Скачок может дать только дифференцированное внесение семян и удобрений", - признал Сергей Мирюк.

Прироста урожайности в 2020 году на момент опроса ожидало 68 процентов участников исследования (почти на 10 процентных пунктов больше, чем в 2019 году). Основную роль здесь, по их мнению, играют средства защиты растений и качественные семена. Каждый второй отметил вклад менеджмента и технологий точного земледелия.

Пересушило

В начале лета появились серьезные опасения из-за погоды.

"На Ставрополье, в Краснодарском крае и Ростовской области мы потеряем минимум треть урожая, - рассказал Константин Земляной. - Нормально выглядит подсолнечник. А остальное… Озимый клин у некоторых погиб полностью - страшная засуха! Из-за сухой осени и зимы списали посевы ржи. Ячмень пострадал из-за заморозков - колоса нет, многие поля скосили на сено. С февраля запас продуктивной влаги в почве был 60 миллиметров на гектар, подкормку в восточной зоне вести не удавалось. В марте-апреле опять сухо… В итоге на востоке региона все задисковали. Кукуруза в стрессе: ночью холод, днем 32-33 градуса. Ситуация гораздо хуже, чем в 2019 году. Нам дополнительную выручку дает семеноводство и орошение. А многие коллеги не понимают, что делать".

В Черноземье в начале года тоже стояла сушь. Выручили майские ливни. Воронежские озимые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, яровые дали нормальные всходы.

"А пшеница в Курской области развивалась плохо, но за три недели дождей растения ожили. Надеемся на урожай на уровне прошлого года. Ячмень неплохой, соя тоже, - поделился наблюдениями Сергей Мирюк. - От ночных холодов пострадала кукуруза - отстает в развитии на 2-2,5 недели, вдобавок гербицидные обработки прервались на 10 дней из-за дождей. Треть площадей спасти не удастся - сорняки разрослись, а кукуруза не переносит затенения".

Досеяли

Структура посевных площадей в центре и на юге страны изменилась. Но связано это не с коронакризисом, а с общей конъюнктурой рынка. Сахарная свекла в прошлом сезоне "подвела" не только воронежцев, площади под ней сокращены повсеместно.

По словам Дмитрия Рылько, еще осенью было ясно, что на юге увеличат посевы пшеницы и ячменя как высокодоходных и стабильных культур.

"В центральной зоне провели рекордный сев озимых. А теперь заняли огромный клин яровой пшеницей. Картина нетипичная: на протяжении 20 лет, наоборот, шел сдвиг в сторону озимых культур, - подчеркнул Рылько. - Близки к рекордным цифры по севу подсолнечника и кукурузы".

В Воронежской области расширили площади под культурами, имеющими экспортный потенциал: соей, кукурузой, яровым ячменем.

В Центральном федеральном округе производство кукурузы на зерно ранее развивалось опережающими темпами: элеваторов и сушильных мощностей не хватало, уборка шла и в декабре, и весной. Хозяйства стали меньше заниматься этой культурой. Теперь объектов для сушки и хранения прибавилось, так что кукуруза легко отвоюет позиции благодаря хорошей рентабельности и новым рынкам сбыта.

Схожая ситуация - вокруг сои. "Одно время в Центральной России ставили по ней рекорды, а потом наступило разочарование. Регионы импортируют огромные объемы соевого шрота на фоне перепроизводства собственного сырья. Причина проста: нет переработки. Сейчас как раз строят несколько таких заводов", - рассказал аналитик.

Вкладывается агробизнес и в логистику. Так, курский холдинг запустил свой экспортный терминал, чтобы в "интересный период отгружать столько вагонов, сколько надо", сообщил Сергей Мирюк. "Главное, - уточнил он, - чтобы нас не подкосили меры, которые сдерживают естественную конкуренцию. Иначе все будут пытаться одновременно вывезти зерно в долларовую зону, создавать пиковые нагрузки для мощностей по перевалке. Потеряем и маржу, и привлекательность бизнеса, и свою репутацию как поставщиков". Коллегу поддержал Константин Земляной, отметив, что нужен четкий ориентир по стратегическим запасам зерна на внутреннем рынке и свобода продавать излишки.

"Да, в 2020 году решение ограничить вывоз зерна до семи миллионов тонн (с 1 апреля по 30 июня) имело резон, - рассуждает гендиректор ИКАР. - Пшеницу выгребли до зернышка, у мукомолов в Сибири возникают вопросы, на чем работать до нового урожая… Но системно объявлять квоту на экспорт для каждого второго полугодия - значит тормозить те вложения, которых отрасль заслуживает".

Справка "РГ"

Исследование "Индекса развития сельхозпроизводителей России" ежегодно проводит ВЦИОМ по заказу международной сельскохозяйственной компании "Сингента" в партнерстве с Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Среди респондентов - представители агрохолдингов и фермеры, основную выручку которым дает растениеводство. Круг участников опроса достаточно стабилен, что позволяет сравнивать индексы по годам.

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