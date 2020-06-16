Более 2 тысяч москвичей посетили зоопарк в день открытия

Во вторник в столице открылся зоопарк после почти двух с половиной месяцев карантина. Как прошел первый день в зоосаде, наблюдали корреспонденты "РГ".

Открылся зоопарк как обычно летом - в 7.30. Продают билеты и оформляют льготные только через интернет. Сделано это, чтобы избежать столпотворения и очередей на входе. Более того, билеты продают на сеансы, а их всего пять: 7.30, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00. Но если пропустили свое время - не страшно, турникет все равно пропустит.

Более того, гулять можно хоть до закрытия - до 22.00. Как рассказали в администрации зоосада, турникеты на вход могут заблокировать только если на территории окажется более 6,2 тысяч человек. Или не пустят билетеры, если человек пришел без маски.

Одновременно с билетом в интернете можно взять на прокат и фирменную тележку за 50 рублей для катания ребенка. "Нам перед выдачей ее дезинфицировали, - рассказывает отец трёхлетних близняшек Владиславы и Людмилы Ивлевых. - Но я захватил с собой антисептик, все обработал для безопасности сам". Может, это и излишне, так как по данным администрации зоосада, всю территорию дезинфицируют и промывают два раза в сутки: перед открытием и после закрытия. А вот санитарная обработка туалетов, перил, ручек и всех тех поверхностей, с которыми часто соприкасаются посетители, проводится раз в час.

Дезинфекцию проводит клининговая компания, используя препараты, безопасные для людей и животных. Единственное ограничение - возле близко расположенных к земле животных, например, у скалы с хищными птицами, снижают мощность поливальных машин, чтобы обеззараживающий состав не попал на питомцев.

К полудню в зоопарке стало многолюдно. Многие, войдя в маске на территорию, почти тут же ее снимают, а социальную дистанцию мало кто соблюдает. Как и до карантина, основная публика - люди с детьми дошкольного или младшего школьного возраста.

Как рассказала "РГ" 10-летняя москвичка Татьяна и ее мама Мария, они очень соскучились по павлинам, поэтому первым делам наведываются в птичий домик. "Мы на карантине сидели, поэтому особо не переживали, что зоопарк закрыт. Сейчас начался отпуск, зоопарк открыли, и мы пришли", - рассказывает Соколова-старшая.

А двухлетней Варе из многодетной семьи, живущей по соседству на улице Красной Пресне, очень нравится жираф. "Он самый высокий и от него вкусно пахнет мятой, которой его кормят", - добавляет девочка. По словам Ольги Ларионовой, мамы Вари, помимо жирафа, они всей семьёй любят панд: "На карантине даже смотрели их в режиме онлайн. Но воочию они симпатичнее".

У панд в это время как раз был пир - расположившись в тени, Диндин и Жуи поедали бамбук. Периодически сверху их охлаждал специальный прохладный пар из системы климат-контроля, который обеспечивает 18-20 градусов тепла, а также влажность около 70%.

Как рассказала "РГ" гендиректор зоопарка Светлана Акулова, 26-летний жираф Самсон и молодые большие панды больше всего соскучились по людям. "Этим индивидуумам было особенно тяжело без посетителей во время карантина, - вспоминает Акулова. - Так, панды Жуи и Диндин часто подходили к стеклу и смотрели на проходящих мимо сотрудников, а раньше они сидели в глубине своих вольеров. А скучающих по людям пингвинов и вовсе выводили на прогулку, чтобы они посмотрели на прохожих". Но большинство животных отвыкли от крика и шума зрителей, расслабились. В первый день открытия во время кормления многих животных и птиц подбадривали сотрудники.

"После первого дня работы мы проведем специальное исследование, как животные отреагировали на возвращение посетителей", - заверила "РГ" Акулова. Особенно это относится к тем, кто недавно обзавелся потомством: среди них - черный аист и кустарниковые собаки.

Вообще, специалисты отмечают, что после карантина в зоопарке начинается "бэби-бум", ведь животные от скуки стали чаще общаться друг с другом.

К слову, остаются закрытыми пока все внутренние помещения экспозиции и павильоны, а также детский зоопарк, все лавки скамейки и скульптуры остаются закрытыми пленкой, ещё ограничен вход к слонам из-за строительства находящегося рядом павильона ластоногих.

Напомним, что стоимость билета составляет 800 рублей. Бесплатно пройти могут дети до 18 лет, пенсионеры и другие льготные категории.