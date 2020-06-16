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16.06.2020 18:51
Проект: В регионах

Калужские власти потребовали ускорить капремонт

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов встретился с представителями подрядной организации, фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области, управляющей компанией и жильцами дома №13 на площади Победы для обсуждения хода работ по капитальному ремонту крыши дома.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

По словам подрядчика, ремонт начался в феврале, при демонтаже кровли сразу был уложен слой гидроизоляции и утеплителя - базальтовой ваты. График ремонта нарушили проливные дожди. В результате жильцы дома жалуются на протечки в квартирах, появление плесени и, как следствие, обострение хронических заболеваний. В данный момент есть предписание стройконтроля заменить утеплитель в местах намокания кровли.

Фото: Калужская городская дума
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- Здесь выявилось недостаточное взаимодействие подрядной организации и управляющей компании. Ремонт в этом доме был начат одним из первых, но мы видим, что результат далек от желаемого, - прокомментировал Александр Иванов.

По итогам встречи подрядчик обещал ускорить темп работ. Ход ремонта остается на контроле депутата.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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