Калужские власти потребовали ускорить капремонт

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов встретился с представителями подрядной организации, фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области, управляющей компанией и жильцами дома №13 на площади Победы для обсуждения хода работ по капитальному ремонту крыши дома.

По словам подрядчика, ремонт начался в феврале, при демонтаже кровли сразу был уложен слой гидроизоляции и утеплителя - базальтовой ваты. График ремонта нарушили проливные дожди. В результате жильцы дома жалуются на протечки в квартирах, появление плесени и, как следствие, обострение хронических заболеваний. В данный момент есть предписание стройконтроля заменить утеплитель в местах намокания кровли.

- Здесь выявилось недостаточное взаимодействие подрядной организации и управляющей компании. Ремонт в этом доме был начат одним из первых, но мы видим, что результат далек от желаемого, - прокомментировал Александр Иванов.

По итогам встречи подрядчик обещал ускорить темп работ. Ход ремонта остается на контроле депутата.