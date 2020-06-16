Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы

На совете экспертов, который состоялся в "Российской газете" в режиме онлайн, ректоры вузов дали абитуриентам советы: когда лучше подавать документы. Общее мнение: спешить не стоит.

Николай Кудрявцев, ректор МФТИ:

- Приемная кампания этого года будет начинаться очень постепенно и плавно. Пока у школьников нет результатов ЕГЭ, мало кто будет присылать документы заранее. В основном, это будет как всегда, в дни получения результатов экзаменов. И если приемной комиссии раньше удавалось во второй половине августа недели две или дней десять отдохнуть, то сейчас мы планируем свою работу в режиме нон-стоп до сентября. У школьников и их родителей был очень сложный, стрессовый период. И сейчас я бы советовал не торопиться. Пусть все документы будут на руках. От того, подадите вы их неделей раньше или неделей позже, частями или комплектом, для нас ничего не поменяется. Мы будем рассматривать только полные комплекты, с результатами ЕГЭ.

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:

- Только получив результаты ЕГЭ, выпускники этого года смогут реально взвесить свои шансы, и понять, в какой из вузов они могут пройти. Ведь у каждого университета свой проходной балл. Поэтому без спешки, после сдачи ЕГЭ - добро пожаловать. А сейчас, с 17 июня - мы открываем прием чуть раньше - ждем документы от тех, кто сдавал ЕГЭ в прошлом году, а также от выпускников учреждений среднего профобразования и иностранцев. Прием и зачисление в этом году мы действительно будем вести чуть ли не до начала сентября. Ничего страшного в этом нет. Приемным комиссиям, конечно, будет сложно: придется работать без отдыха. В УрФУ ежегодно подают заявления на поступление более 20 тысяч человек. Из них мы набираем почти 6,5 тысячи человек на бюджет, и примерно пять тысяч - на контракт. Но абитуриентам не нужно волноваться - все успеем.

Видеоотчет совета экспертов смотрите на сайте "РГ" 19 июня, подробности обсуждения читайте в ближайшем номере газеты.