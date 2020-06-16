Столица постепенно оживает после ограничений, вызванных пандемией. Распахнул во вторник двери и зоопарк.

- Нам приходилось экономить средства, зато мы сохранили весь штат сотрудников, - рассказала "РГ" гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. - Не понизили зарплаты, продолжали вести научную работу и даже своими силами продолжали приводить в порядок территорию и обновлять вольеры. В итоге у многих животных появились дополнительные лазалки, качели, игрушки. Ведь зверям и птицам трудно было объяснить, куда вдруг все подевались. Для них пустые дорожки - такой же стресс, как и переполненный в выходные дни зоопарк, когда приходят более 70 тысяч человек в сутки. Есть и плюсы, от одиночества животные стали контактнее. Так, медведица Роза теперь отлично откликается не только на зов кипера. Пингвинов, загрустивших от скуки, зоологи выгуливали по павильону, и они ближе познакомились с соседями. Очень скучал и сердился наш долгожитель 26-летний жираф Самсон. По человеческим меркам ему более 75 лет. Сегодня он очень рад людям - это прямо написано на его лице.

Соскучилась по Самсону и двухлетняя москвичка Варя. Ее семья живет неподалеку от зоопарка, прежде они с мамой часто приходили сюда. "Жираф самый высокий, и от него вкусно пахнет мятой, которой его сейчас кормят", - с видом знатока рассказывала другим посетителям девочка. А затем потянула маму к пандам: во время карантина она смотрела на них даже в режиме онлайн. Но вживую, конечно, это намного интереснее. Тем более сейчас, когда Диндин и Жуи, устроившись в тени, лакомились бамбуком.

Билеты в зоопарк, в том числе льготные, можно купить только через интернет

К сожалению, в первый день открытия зоопарка посетители и расстроили сотрудников. Многие из них, едва пройдя через турникет, тут же снимали маски. На просьбу надеть их порой реагировали агрессивно, а ведь эту агрессию считывают животные, которые после длительного затишья и так напряжены.

По данным администрации, посетили зоопарк за первый день около двух тысяч человек. В основном - родители с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, ближе к вечеру подтянулись и студенты. Для предотвращения столпотворения в течение дня организовано пять сеансов. Если пропустили свое время - не беда, турникет все равно пропустит. "Стоп" же на турникете загорится, если на территории одновременно окажется более 6,2 тысчеловек.

Билеты в зоопарк, в том числе льготные, можно купить только через интернет. И ни в коем случае не надо попадаться на удочку мошенникам - у входа в зоопарк они показывают свою банковскую карту и сайт зоопарка, а затем предлагают купить билеты с наценкой. Напомню, что стоимость билета составляет 800 рублей. Время работы зоопарка - с 7.30 до 22.00.