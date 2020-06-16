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16.06.2020 23:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Проверка голоса

Москвичи протестируют систему онлайн-голосования
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 130(8184)
Жители Москвы, зарегистрировавшиеся для участия в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию, смогут проверить систему онлайн-голосования 18-19 июня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Напомню, возможностью участия в дистанционном электронном голосовании могут воспользоваться жители Москвы и Нижегородской области. Заявление на этот счет те, кто выберет такой способ голосования, должны подать до 14.00 21 июня, а само дистанционное голосование пройдет в период с 25 по 30 июня. В столице зарегистрировались для участия в электронном голосовании уже более 750 тысяч горожан.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Теперь же им предлагается протестировать систему, с помощью которой они будут голосовать за внесение поправок в Основной Закон нашей страны. Тестовое голосование с помощью онлайн-платформы 2020og.ru пройдет с 8.00 18 июня до 20.00 19 июня. Горожанам предложат ответить на вопрос, что сейчас важнее для Москвы - создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.

Принять участие в проверке смогут москвичи, которые зарегистрируются до 8.00 18 июня. Чтобы проголосовать, им нужно будет авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

Запись на участие в онлайн-голосовании по внесению изменений в Конституцию открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14.00 21 июня. Проголосовать онлайн может любой житель Москвы, постоянно зарегистрированный на территории города.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10.00 на портале 2020og.ru.

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