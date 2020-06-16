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16.06.2020 23:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кафемания

Москвичи атаковали летние веранды
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 130(8184)
Улицы в центре Москвы стали напоминать аллеи летних веранд - во вторник открылось около трех тысяч сезонных кафешек. Соскучившиеся по любимым блюдам за время самоизоляции москвичи выстраивались в очередь, чтобы пообедать на свежем воздухе.

На Большой Никитской, как и на Кузнецком мосту, в Камергерском переулке и на Тверской, корреспонденты "РГ" застали аншлаг. Пустовали лишь "солнечные" столики - в 30-градусную жару там явно не спасет ни ледяной мохито, ни мороженое. Чтобы попасть в популярный ресторан "Кофемания", расположенный под стенами консерватории им. Чайковского, нам пришлось отстоять 15-минутную очередь. Рядом было полно других веранд со свободными столами, почему же именно сюда так тянется молодежь? "Прежде летом я здесь всегда с коллегами обедал, - рассказал сотрудник банка Вячеслав Акимов. - Не люблю бургеры и пиццу, а здесь всегда есть выбор полезной еды. Например, таких баклажанов с хумусом и грецкими орехами в карамели нет нигде, советую попробовать".

Фото: Сергей Николаев/РГ
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- Именно здесь я впервые в жизни попробовала голубцы из щуки, - вспоминает Алина, которая вместе с супругом решила выйти из дома, чтобы развеяться. - Решили сегодня побаловать себя лососем на гриле и бокалом вина. Для нас это праздник - ощущать, что изоляция позади.

Этот ресторан на Большой Никитской - один из самых больших в городе. В обычном режиме он может принять 175 гостей в зале и 105 - на веранде. Сейчас на веранде поставили лишь 15 столов - в 1,5 метра друг от друга. Разместиться за каждым может лишь небольшая компания из четырех человек. Официанты и администраторы работают в средствах индивидуальной защиты. Дезинфекция в ресторане после каждого гостя и перед приходом новых посетителей была и прежде, но сейчас средство поменяли на более концентрированное, способное убить все микробы. Из новшеств всех веранд: одноразовое меню или QR-код, который можно считать с помощью мобильника, антисептики на столах.

Напомню, с 23 июня заработают стационарные предприятия общепита, фитнес- центры и детсады. Под запретом остается работа театров и кинотеатров, а также проведение массовых мероприятий - эти ограничения, как заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин, снимут не раньше середины июля.

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