Наталья Сергунина: Московские вузы протестируют инновационные технологии

Столичные вузы присоединились к городской программе пилотного тестирования инноваций. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на их базе пройдут испытания технологий в сферах образования, виртуальной реальности и благоустройства уличных территорий. Площадками для тестирования готовы стать Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Московский политехнический университет, Московский государственный технологический университет (МГТУ) "Станкин" и университет "Синергия".

По словам Сергуниной, программа позволит разработчикам протестировать свои проекты в реальных условиях, оценить их жизнеспособность и потенциал. А вузы получат возможность первыми апробировать и внедрить новые технологии, создаваемые в городе.

Вице-мэр напомнила, что по постановлению мэра Москвы испытания инновационной продукции и технологий будут проводиться системно и постоянно. Прежде та программа работала в тестовом режиме. В 2020 году запланированы испытания около 100 решений.

В частности, в Московском политехническом университете и университете "Синергия" будут тестироваться инновационные решения в области образования (EdTech), в том числе технологии виртуальной реальности (VR) и дистанционного обучения. Кроме того, здесь апробируют проекты по обеспечению безопасности посетителей университета, инновационные методы профориентации и знакомства со специальностями будущего.

"Станкин" протестирует проекты по цифровизации образовательных процессов, оборудование для изучения космоса, биотехнологий, информатики и робототехники, технологии послойного наращивания и синтеза объектов с помощью 3D-печати. На территории вуза протестируют новейшие разработки в области зонирования и ландшафтного дизайна и другие.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.