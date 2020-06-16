Нововоронежские школьники стали призерами Инженерной олимпиады

Подведены итоги общероссийской Инженерной олимпиады по физике среди школьников 9-11 классов. Два одиннадцатиклассника из нововоронежских школ №1 и №4 стали призерами финального этапа олимпиады и получат существенные льготы при поступлении в ведущие технические вузы России.

Инициатива проведения олимпиады принадлежит АО "Концерн Росэнергоатом" (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом", в который входит Нововоронежская АЭС). Организатором мероприятия выступил Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ)

Цель олимпиады - развить у обучающихся творческие способности, интерес к инженерной деятельности, воспитать современную молодежь в духе лучших традиций российской инженерно-технической интеллигенции и со школьной скамьи ориентировать подрастающее поколение на работу в атомной отрасли.

Олимпиада проходила в два этапа: отборочный (прошел в январе 2020 года в дистанционном и очном формате) и заключительный (в нем приняли участие 12 школьников со всей Воронежской области, показавшие наилучший результат в первом туре). Площадкой для проведения традиционно стал атомкласс нововоронежской школы №1. Второй этап прошел в очном формате в феврале 2020 года.

"Задания олимпиады как всегда были очень непростыми. Они включали элементы прикладной механики и машиностроения, технической термодинамики, электротехники, электроники, ядерных технологий, однако, не выходили за пределы школьного курса физики. Здесь было больше задач, в которых рассматривались принципы работы разных инженерных систем", - отметила начальник отдела развития персонала Нововоронежской АЭС, региональный куратор олимпиады Любовь Бризицкая.

Всего в Воронежской области после заключительного этапа определились пять призеров Инженерной олимпиады. Во время вступительной кампании 2020 года они смогут "обменять" призовое место на олимпиаде на 100 баллов по физике или математике, при условии сдачи ЕГЭ по предмету минимум на 75 баллов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.