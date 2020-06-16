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16.06.2020 12:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Первые столичные музеи открылись для посетителей

Текст: Наталья Лебедева
16 июня двери для посетителей открыли музей современного искусства "Гараж", Московский музей современного искусства (ММОМА) и Музей Москвы. Правда, в новой музейной реальности посетители и сотрудники обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски и перчатки.
Фото: Шестернина Елена/ РИА Новости Фото: Шестернина Елена/ РИА Новости
Фото: Шестернина Елена/ РИА Новости

Чтобы ограничить количество людей, одновременно находящихся в выставочных залах, музей "Гараж", например, стал продавать билеты с фиксированным временем входа. "Пройти на выставки можно только в указанный на билете временной интервал, например, с 11.00 до 11.30. В каждом пространстве музея действует ограничение по числу людей. Посещение музея возможно только в маске", - рассказали РИА Новости о новых правилах посещения в пресс-службе музея "Гараж".

Фото: Из архива Алексея Франдетти
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Для удобства посетителей на полу появилась специальная разметка. А попасть в сам музей теперь можно только со стороны площади Искусств. Те, кто готов к незначительным неудобствам, уже сегодня смогут посмотреть выставки "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966-1985", "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905-1969" и Atelier E.B "Прохожий", а также инсталляцию Моники Сосновской "Упражнения на конструкцию. Сгибание".

В Московском музее современного искусства обратились к своим будущим посетителям с просьбой планировать посещение заранее и заблаговременно покупать электронные билеты. Свои выставочные пространства музей планирует открывать постепенно. В самом начале откроется юбилейный проект "ММОМА 99/19", также можно будет посмотреть "Воспоминания об АПТАРТ", "Татьяна Назаренко. Будущее в прошлом" и постоянную экспозицию Музея-мастерской Зураба Церетели.

Свои двери для посетителей во вторник распахнул и Музей Москвы. В третьем корпусе музея можно познакомиться с постоянной экспозицией "История Москвы для детей и взрослых" и выставкой "Остоженка: проект в проекте", а в Центре Гиляровского с выставкой "Илья Ильф - одесский москвич! Писатель с фотоаппаратом".

Готовятся к приему первых посетителей и открытые площадки Музея Победы. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, там будет проведена санитарная обработка и нанесена специальная разметка, которая поможет соблюдать социальную дистанцию в зоне касс, торговых павильонов и уличного кафе.

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