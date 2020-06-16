Все промышленные предприятия Тульской области возобновили свою работу. Однако ограничительные меры не могли не сказаться на общем положении дел в реальном секторе. Данные о социально-экономическом состоянии региона за март-апрель, опубликованные Туластатом, показывают, что потери этого периода составляют 15-25 процентов.

При этом большинство производств на вынужденные каникулы и не уходило. По словам министра промышленности и науки региона Андрея Платова, 119 системообразующих предприятий ОПК, металлургической и химической промышленности, машиностроения, легкой и целлюлозно-бумажной промышленности, а также иных отраслей продолжали выполнять свои задачи в период объявленных президентом России нерабочих дней.

- Большинство из них смогли оперативно организовать работу в условиях вынужденных ограничений и сохранить загрузку мощностей более чем на 60 процентов. Это позволило не отклониться от производственных планов и достичь показателя индекса промышленного производства в Тульской области за январь-апрель 2020 года в размере 126,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщил глава профильного министерства.

Правда, статистика уточняет, что в марте-апреле на треть произошло снижение индекса производства в металлургии. Упали также показатели химиков и энергетиков - на 13 процентов.

- Когда только вводился режим повышенной готовности, особого влияния на обороты мы не почувствовали. Но за прошедшие два месяца проявилось снижение спроса на конечные продукты наших клиентов, которые закупают у нас пластик для последующей переработки. Это такие сферы, как автопром, бытовая техника, строительные материалы, - пояснил корреспонденту"РГ" генеральный директор ООО Торговый дом "Пластик" Роман Кизимов.

Действительно, по данным Росстата, в апреле этого года производство легковых автомобилей показало наибольшее падение среди всех отраслей - 79,2 процента от показателя апреля 2019 года. Выпуск теле- и радиоаппаратуры снизился на 37,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Холодильников и морозильников произведено на 74,6 поцента меньше, чем в апреле прошлого года. Стиральных машин - на 75,2 процента меньше, чем годом ранее. "Основная причина - приостановка деятельности предприятий в связи с установлением нерабочих дней. Тем не менее, рост потребления мультимедийного контента в апреле и повышенный спрос на телеаппаратуру, компьютеры и компьютерную периферию позволил производителям минимизировать падение производства", - говорится в сообщении Росстата.

В создавшейся ситуации производители ищут новые материалы и новых партнеров, расширяя рынки сбыта. Так, на том же "Пластике" в последние годы развивали марочный ассортимент, сейчас эта работа продолжается для более широкого внедрения существующих разработок.

- Мы перешли на более экологичный антипирен в производстве вспенивающегося полистирола, увеличиваем долю новых марок АБС-пластиков в объемах производства. Сейчас ведется более плотная работа с существующими клиентами, расширяется круг потенциальных партнеров. Самое главное - восстановить спрос на конечную продукцию, поддержать конечного потребителя. Но это уже глобальная задача государства. Мы все знаем, что разрабатываются меры поддержки строительной отрасли, автопрома. Если они окажутся действенными, то и у нас будет восстанавливаться спрос,- пояснил Роман Кизимов.

Есть некоторые потери доходов и в машиностроении. Так, по словам гендиректора Туламашзавода, Героя труда РФ Евгения Дронова, они варьируются в пределах десяти процентов. Впрочем, производство полностью загружено, есть уверенность, что со снятием ряда проблем, все выйдет на плановые показатели.

В создавшейся ситуации производители ищут новые материалы и новых партнеров

Любопытна ситуация с производством китайских автомобилей Haval. По данным статистики, с одной стороны наблюдается падение выпуска в марте-апреле на 28,7 процента. С другой - в апреле наблюдается даже некоторый рост спроса. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск автомобилей Haval вырос в шесть раз.

Как сообщил глава тульского минпрома Андрей Платов, ряд предприятий региона перепрофилировал свои производственные мощности под выпуск продукции для борьбы с коронавирусом. Среди них - "Авгол" и НПО "Промет" (Узловая), "Аэрозоль Новомосковск", "Тульская фармацевтическая фабрика", Трикотажная фирма "Заря" и еще более тридцати предприятий легкой промышленности. Здесь начали выпускать средства индивидуальной защиты, медицинские кровати и дезинфицирующее средства. Как поясняют эксперты, это не только помогло решить актуальную медицинскую проблему, но и поддержать коллективы - платить ту же зарплату. Впрочем, пока не очень ясно, что будет с этим сегментом производства в дальнейшем. В каких объемах оно останется, зависит от того, как долго эта продукция будет пользоваться спросом. Кроме того, под него была выделена часть мощностей, на которых ранее выполнялись иные задачи. Как будет проходить возвращение к традиционной продукции, в том числе и с финансовой точки зрения - все это вопросы, конкретных ответов на которые пока нет.

Сегодня ключевая задача - сохранить рабочие места и обеспечить промышленные предприятия региона кадрами. Так, по данным Центра занятости Тульской области, в обрабатывающей промышленности сейчас имеется 10698 вакансий как рабочего, так и инженерно-технического и административного персонала. Больше всего - в базовых отраслях: легкой промышленности (что вызвано увеличением производства средств индивидуальной защиты), пищевой промышленности, машиностроении, химии, металлургии.

Среднесписочная численность работников системообразующих предприятий составляет 85 тысяч человек. Из них непосредственно на рабочих местах трудятся 77 процентов. Часть работников продолжает исполнять свои обязанности на "удаленке", сотрудники предприятий старше 65 лет по-прежнему находятся на самоизоляции. При этом, по словам главы профильного министерства, количество привлекаемых к работе сотрудников растет по мере увеличения производственных планов.

- Несмотря на ограничения, ситуация в промышленности стабильная. Вопрос о массовых сокращениях не стоит, наоборот, отрасль нуждается в новых кадрах, - подытожил Андрей Платов.