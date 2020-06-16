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16.06.2020 23:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Великий путь

Самый длинный в городе веломаршрут свяжет Воробьевы горы с ВДНХ
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 130(8184)
Архитектурное бюро Strelka CA разработало проект 25-километрового веломаршрута от Воробьевых гор до ВДНХ. Он проходит по набережным Москвы-реки и Яузы, связывая между собой крупные парки.

Маршрут, уверена гендиректор Strelka CA Дарья Парамонова, будет особенно востребован после пандемии. "Он проходит через самый центр Москвы и связывает кластеры, расположенные в бывших промышленных объектах, - отмечает она. - Идет и через университеты: от МГУ и Бауманки до МАРШ и Британской школы дизайна. Это значит, что по нему будет удобно перемещаться вернувшимся на учебу студентам, сотрудникам вузов и тем, кто работает в кластерах".

Фото: Сергей Михеев
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Создать единый маршрут проектировщики предлагают на основе уже существующей инфраструктуры. Велодорожки есть на Воробьевых горах и в "Сокольниках", а на Кремлевской набережной весьма широкие тротуары, поэтому можно задействовать их, не создавая выделенной полосы. Придется и заполнить пробелы. "Сейчас в некоторых местах удобный тротуар заканчивается перекрестком, эстакадой или лестницей, - объяснили в бюро. - Для каждого случая подобрано решение: велопандусы, велоспуски, реорганизация существующих пешеходных переходов, строительство велопешеходного моста с Семеновской на Рубцовскую набережную, организация объездных мостков возле Андроникова виадука и Лефортовского моста".

Берега Яузы, отмечают в "Стрелке", сейчас используются только как автомобильные дороги, нет остановок и общественного транспорта, но горожане все равно ездят вдоль реки на велосипедах. Им часто приходится спрыгивать с великов, чтобы перейти дорогу.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Жуков
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