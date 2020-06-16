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16.06.2020 13:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Похищенный в Москве ребенок найден в Липецкой области

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет подтвердил похищение тремя мужчинами маленького мальчика в Москве. Ребенка уже нашли в Липецкой области. В столичном СК говорят, что с малышом все в порядке.

Фото: Департамент по делам ГО ЧС и ПБ г. Москвы
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По словам представителя СК по Москве Юлии Ивановой, это было "семейное" преступление. В правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестные похитили у подъезда дома на северо-западе Москвы в районе Строгино ее ребенка. СК незамедлительно завел уголовное дело. В Москве объявили план "Перехват".

"В Липецкой области была остановлена машина, в которой находился ребенок 2014 года рождения с отцом и двумя неизвестными мужчинами", - сказала Иванова.

Сам момент похищения попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.

На кадрах, которые показал федеральный телеканал, видно, что некие мужчины силой вырывают ребенка у матери и уносят на парковку. Они сажают ребенка в Cadillac, и машина уезжает.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Москва ЦФО Липецкая область

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