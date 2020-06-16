Собянин открыл сезон летних веранд ресторанов и кафе

Новости

В чумном могильнике в Литве найдена жертва тропического сифилиса 20:38
Биологи нашли в организме человека резервуар для хранения ВИЧ 20:28
Фигуристка Липницкая подтвердила, что скоро станет мамой 19:41
Сенаторы предложили прописать в кодексе правила оплаты нерабочих дней при ЧС 19:29
Свободны треть коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом 19:16
В Сочи столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие 18:49
DC организует собственную выставку на замену Comic-Con 18:47
Российские самолеты-амфибии помогу Турции в борьбе с пожарами 18:26
Мурад Мусаев официально стал главным тренером ФК "Краснодар" 18:25
Болгария продлит летний туристический сезон до конца октября 18:08
Под Калининградом дайверов задержали за незаконную добычу янтаря 18:02
Volkswagen и Ford вместе выпустят три автомобиля 18:00
Джеймс Ганн покинет Marvel после третьих "Стражей Галактики" 17:59
Синоптики пообещали рекордную за 128 лет жару в Москве 17:58
В Череповце локализовали разлив бензола 17:58
Мэру Франкфурта-на-Одере грозит крупный штраф за объятия с польским мэром 17:57
Власти Испании закупят полмиллиона ноутбуков и планшетов для школьников 17:56
В США авиакомпании не возьмут на борт пассажиров без масок 17:54
В Москве курьер украл бумажник сотрудника посольства Турции 17:47
Toyota Supra разбили о дерево на ровной дороге во время тест-драйва 17:45
В Башкирии на сбившего подростков таксиста завели дело 17:42
Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти 17:37
"Единая Россия" назвала пять новых кандидатов на губернаторские выборы 17:27
"Единая Россия" поддержит всех самовыдвиженцев на выборах губернатора 17:10
На набережной Фонтанки насмерть разбился мотоциклист 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
16.06.2020 19:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин открыл сезон летних веранд ресторанов и кафе

Текст: Любовь Проценко
Как и обещали столичные власти, сегодня в столице открылись летние веранды. Напомним, обычно они открываются в Москве в апреле, с приходом тепла. В этом году все графики сдвинул коронавирус. Одну из веранд на улице Большой Никитской посетил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе встречи с рестораторами столицы он сказал:

"Все решения достаточно серьезно выверены, и мы наблюдаем каждый этап. В прошедший понедельник еще раз проверили, не ошибаемся ли мы, посмотрели все тренды: выявляемость заболевания, госпитализация, количество пневмонии - все падает, причем достаточно уверенно", - сказал Сергей Собянин.

По его словам вирус уже не уйдет, останется навсегда, значит, надо приспосабливаться к этому. Не выход же на всю жизнь закупорить себя в четырех стенах. Значит, нужно ввести такие нормы жизни, которые смогут гарантировать москвичам безопасность.

Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры

Мэр так же сообщил, что у Москвы по-прежнему имеется запас коечного фонда для лечения пациентов с выявленным коронавирусом: "Двойной только по стационарам и еще столько же в мобильных госпиталях. Мы ничего это не убираем на всякий случай, но я думаю, что не понадобится". И даже в напряженный период пандемии в столице запас коечного фонда был порядка 30%.

Говоря о работе общепита, мэр отметил, что в период пандемии многие из предприятий обеспечивали питанием медработников: "По объему - это около 25% от общего объема общепита работали по заказу, в том числе по городским заказам".

И вот летние веранды возобновили работу. При условии дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации, 23 июня смогут начать работу и стационарные заведения общепита.

Рестораны, кафе, столовые и другие предприятия общественного питания в Москве были временно закрыты с 28 марта 2020 года, за исключением обслуживания на вынос и доставки готовых блюд. Возможностью работать на вынос и доставку воспользовалось 4 тыс. 540 точек общепита, и это на 16% больше, чем число кафе и ресторанов, где такая услуга существовала до введения временных ограничений.

Власть Работа власти Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин проведет полноформатную "Прямую линию" в этом году
Минздрав: Для прерывания передачи COVID иммунитет должен быть у 45% людей
Собянин: Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Иванов назвал условие возобновления международных полетов
Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти
Граждане получат скидку до 95% на перевод автомобиля на газ
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Родители почти 20 млн детей получили выплаты по 10 тысяч рублей