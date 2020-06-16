Собянин открыл сезон летних веранд ресторанов и кафе

Как и обещали столичные власти, сегодня в столице открылись летние веранды. Напомним, обычно они открываются в Москве в апреле, с приходом тепла. В этом году все графики сдвинул коронавирус. Одну из веранд на улице Большой Никитской посетил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе встречи с рестораторами столицы он сказал:

"Все решения достаточно серьезно выверены, и мы наблюдаем каждый этап. В прошедший понедельник еще раз проверили, не ошибаемся ли мы, посмотрели все тренды: выявляемость заболевания, госпитализация, количество пневмонии - все падает, причем достаточно уверенно", - сказал Сергей Собянин.

По его словам вирус уже не уйдет, останется навсегда, значит, надо приспосабливаться к этому. Не выход же на всю жизнь закупорить себя в четырех стенах. Значит, нужно ввести такие нормы жизни, которые смогут гарантировать москвичам безопасность.

Мэр так же сообщил, что у Москвы по-прежнему имеется запас коечного фонда для лечения пациентов с выявленным коронавирусом: "Двойной только по стационарам и еще столько же в мобильных госпиталях. Мы ничего это не убираем на всякий случай, но я думаю, что не понадобится". И даже в напряженный период пандемии в столице запас коечного фонда был порядка 30%.

Говоря о работе общепита, мэр отметил, что в период пандемии многие из предприятий обеспечивали питанием медработников: "По объему - это около 25% от общего объема общепита работали по заказу, в том числе по городским заказам".

И вот летние веранды возобновили работу. При условии дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации, 23 июня смогут начать работу и стационарные заведения общепита.

Рестораны, кафе, столовые и другие предприятия общественного питания в Москве были временно закрыты с 28 марта 2020 года, за исключением обслуживания на вынос и доставки готовых блюд. Возможностью работать на вынос и доставку воспользовалось 4 тыс. 540 точек общепита, и это на 16% больше, чем число кафе и ресторанов, где такая услуга существовала до введения временных ограничений.