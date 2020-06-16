Стало известно, как будут работать стоматологические клиники

С 16 июня московские стоматологические клиники возобновляют плановый прием пациентов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Отмечается, что сотрудники поликлиник ведут прием в средствах индивидуальной защиты и еженедельно сдают тесты на коронавирус. Дважды в день медперсонал проходит термометрию. При входе пациентам измеряют температуру. У всех должны быть маски и перчатки.

Врач-терапевт теперь принимает одного пациента в 50 минут, хирург - не больше трех пациентов в час, ортодонт - не больше двух в час, а ортопед - одного пациента в час. Интервал между приемами - не менее 10 минут. Записаться можно в режиме онлайн, по телефону или в поликлинике. Запись открывается на три недели вперед.