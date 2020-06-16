В Белгородской области открыли пляжи

Белгородские пляжи начали официально принимать посетителей. Разрешение на работу таких зон отдыха прописано в новом постановлении главы региона Евгения Савченко, которым вносятся поправки в предыдущий документ, регламентировавший меры против распространения коронавируса в области.

Замгубернатора Ольга Павлова, комментируя документ, отметила, что белгородцы в жаркую погоду стали купаться в неположенных и не подготовленных для этого местах. В результате десять человек, в том числе ребенок - уже утонули. Теперь же белгородцы могут посещать официально открытые пляжи, где работают спасатели.

Помимо этого, замглавы региона заявила о том, что свыше 90 процентов белгородских предприятий и организаций возобновили работу: как в полном, так и неполном объеме. В этой связи решено позволить людям 65 лет и старше, которые до этого соблюдали режим самоизоляции, занять свои рабочие места.

В настоящее время в Белгородской области выявлено 3514 случаев коронавируса, в том числе 72 - за последние сутки. Выздоровели - 2264 человека, 36 - умерли.