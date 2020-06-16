Сбежавшие миллионы
В конце мая в отделения полиции начали поступать заявления дольщиков, недовольных ходом возведения многоэтажного дома в Фабричном районе Костромы. Как выяснили в региональном УМВД, предполагаемым инициатором обмана стал один из соучредителей строительной фирмы. Он убедил целый ряд клиентов вложить свои деньги в долевое строительство, обещая обеспечить их квартирами уже к осени текущего года.
- Получив более 10 миллионов рублей, подозреваемый присвоил средства, вышел из состава руководства ООО и скрылся от своих клиентов. Последние, заметив, что стройка остановилась, а их доверенное лицо перестало выходить на связь, обратились в полицию, - рассказал представитель регионального УМВД Александр Дугарев.
В отношении бизнесмена в полиции завели уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". По данным УМВД, только в текущем году это уже третье уголовное дело, возбужденное по факту обмана участников долевого строительства в регионе.
Некоторые из ранее возбужденных дел уже дошли до суда. В июле прошлого года впервые в истории Костромы суд приговорил к четырем годам реального заключения руководителя строительной фирмы "Чайка". Его признали виновным в обмане 36 семей, от которых он получил более 49 миллионов рублей на возведение домов на Некрасовском шоссе в Костроме. Однако завершить строительство не сумел. Некоторые квартиры в одном из "замороженных" зданий злоумышленник сумел продать дважды. В результате двойной продажи бизнесмен незаконно получил около полутора миллионов рублей.
Многоэтажка на паях
В начале июня текущегго года в Костроме разразился новый скандал, связанный с финансовыми махинациями на рынке долевого строительства. Как рассказал "РГ" помощник прокурора Костромы Владислав Смирнов, во время проверки сотрудники надзорного ведомства обнаружили подозрительную стройку на улице Юных Пионеров, 47.
Выяснилось, что для возведения многоквартирного дома бизнесмены создали потребительское общество, которое в обход обязательных требований Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" начало привлекать деньги дольщиков. Но вместо договоров долевого участия, которые подлежат обязательной государственной регистрации и защищают потребителей от злоупотреблений со стороны застройщиков, с жителями заключили совсем другие - о внесении целевых паевых взносов.
"В результате организация уклонилась от обязанностей, возложенных законом на застройщиков - размещения обязательных документов в Единой информационной системе жилищного строительства, предоставления отчетности в Департамент строительства, ТЭК и ЖКХ Костромской области, а также лишило граждан, вкладывающих денежные средства в строительство дома, гарантий, предусмотренных Федеральным законом. Например, в случае нарушения сроков ввода дома в эксплуатацию дольщики не смогли бы взыскать с застройщика пени", - пояснили в прокуратуре.
Всего, по данным надзорного ведомства, пайщики успели внести в кассу потребительского общества 4,4 миллиона рублей. По материалам прокуратуры полиция возбудила дело по статье 200-3 УК РФ ("Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"). Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит до двух лет заключения.
Как уточнила старший помощник облпрокурора Наталья Шумская-Сколдинова, с начала года в Костроме зафиксировано уже более 70 нарушений закона в сфере долевого строительства жилья. Чаще всего они связаны с несоблюдением сроков уведомления о невозможности завершения строительства и нарушениями требований к рекламе при привлечении потенциальных дольщиков. Виновным внесено 26 представлений, объявлено 12 предостережений, в суд предъявлено четыре иска, в следственные органы направлен один материал прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. К дисциплинарной и административной ответственности по требованию прокуратуры привлекли 32 человека.
Санаторы в очереди
С 2018 года в Костромской области удалось сдать в эксплуатацию 19 проблемных домов, благодаря чему были восстановлены права более тысячи участников долевого строительства. Сейчас на контроле властей находятся еще семь проблемных домов, средства в возведение которых вложили 382 дольщика. По каждому из адресов уже определен вариант завершения строительства. Шесть из них обещают сдать до конца текущего года. По прогнозам властей, уже в ближайшие месяцы у региона есть шанс полностью снять проблему обманутых дольщиков.
В конце мая областные власти подписали четырехстороннее соглашение на завершение строительства дома 9а в микрорайоне "Новый город", возведение которого было заморожено из-за банкротства строительного гиганта "Костромагорстрой". По соседнему дому 9б, брошенному строителями на "нулевом" этапе с технической готовностью лишь 15 процентов, администрация решила подписать соглашение с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства. В отличие от дольщиков почти готового дома 9а, люди, вложившие средства в проблемную девятиэтажку 9б, получат не ключи от квартир, а денежную компенсацию. "Федеральная выплата обманутым дольщикам возможна только при софинансировании из областного бюджета 5 процентов от общей суммы субсидии. Для решения этого вопроса в областном бюджете заложены 6,75 миллиона рублей. Все вопросы обманутых дольщиков дома 9б будут решены в июле-августе текущего года", - сообщили в администрации региона.
Высотка на детской площадке
Достройку большинства проблемных домов в регионе ведут компании-санаторы. Механизм привлечения инвесторов определен областным законом. В качестве компенсации затрат власти предоставляют санаторам участки для нового строительства на льготных условиях - без торгов. Однако в местах "уплотнительной застройки" нередко случаются конфликты. Недавно подобное противостояние между жителями и инвесторами началось на 8-м Окружном проезде в Костроме, где сразу два девятиэтажных дома решили возвести на месте рощи и детской площадки.
"Если эти высотки возведут, то нам придется жить окно в окно. Солнечный свет к нам и сейчас попадает всего 2,5 часа в день. Теперь его не будет вообще. А если новые дома огородят забором, мы окажемся в гетто. Землю под нашими окнами компания-застройщик получила в качестве "компенсации" за достройку трех недостроев. Но почему власти приносят нас в жертву обманутым дольщикам?" - возмущаются жильцы.
Обитатели прилегающих к роще домов рассказали, что обращались в мэрию с просьбой выделить им участок под окнами для организации парковки и детской площадки, но получили отказ под предлогом того, что в этом месте проходят коммуникации.
"Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что на месте нашей несостоявшейся парковки и детской площадки разрешили построить сразу две многоэтажки, для возведения которых вырубят около 200 деревьев! Вместо лесных прогулок нашим детям придется "наслаждаться" выхлопами автомобильной парковки. Мы считаем, что это несправедливо", - считают недовольные жители.
В ответ на их претензии в администрации Костромы пояснили, что роща, расположенная возле жилых домов, не входит в перечень городских озелененных территорий, поэтому особой охране не подлежит.
"Застройка будет осуществляться на основании проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы многоквартирного жилого дома. Основания для отказа в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 15280 квадратных метров отсутствуют", - пояснили в администрации Костромы.
Справка "РГ"
По данным администрации региона, в первом квартале 2020 года в Костромской области было введено в эксплуатацию 105,52 тысячи квадратных метров жилых домов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем введенного жилья увеличился в 2,3 раза. За первые три месяца года в области сдали 200 жилых домов - 175 индивидуальных и 25 многоквартирных. Сейчас в Костромской области в стадии строительства находятся еще 955 тысяч квадратных метров жилья, выдано 373 разрешения на новое строительство.
По итогам года в области планируется ввести в эксплуатацию 220 тысяч квадратных метров жилых домов, в том числе 122 тысячи квадратных метров многоквартирных домов и 98 тысяч - в индивидуальном жилищном строительстве. Сейчас в регионе обеспеченность жильем составляет почти 28 квадратных метров на человека. Это один из самых высоких показателей в ЦФО.