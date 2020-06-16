В последнее время в регионе все чаще фиксируются случаи недобросовестного поведения застройщиков на рынке долевого строительства - вплоть до мошенничества. Как власти и правоохранители реагируют на проблемную ситуацию на этом рынке, выясняла корреспондент "РГ".

Сбежавшие миллионы

В конце мая в отделения полиции начали поступать заявления дольщиков, недовольных ходом возведения многоэтажного дома в Фабричном районе Костромы. Как выяснили в региональном УМВД, предполагаемым инициатором обмана стал один из соучредителей строительной фирмы. Он убедил целый ряд клиентов вложить свои деньги в долевое строительство, обещая обеспечить их квартирами уже к осени текущего года.

- Получив более 10 миллионов рублей, подозреваемый присвоил средства, вышел из состава руководства ООО и скрылся от своих клиентов. Последние, заметив, что стройка остановилась, а их доверенное лицо перестало выходить на связь, обратились в полицию, - рассказал представитель регионального УМВД Александр Дугарев.

В отношении бизнесмена в полиции завели уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". По данным УМВД, только в текущем году это уже третье уголовное дело, возбужденное по факту обмана участников долевого строительства в регионе.

Некоторые из ранее возбужденных дел уже дошли до суда. В июле прошлого года впервые в истории Костромы суд приговорил к четырем годам реального заключения руководителя строительной фирмы "Чайка". Его признали виновным в обмане 36 семей, от которых он получил более 49 миллионов рублей на возведение домов на Некрасовском шоссе в Костроме. Однако завершить строительство не сумел. Некоторые квартиры в одном из "замороженных" зданий злоумышленник сумел продать дважды. В результате двойной продажи бизнесмен незаконно получил около полутора миллионов рублей.

Многоэтажка на паях

В начале июня текущегго года в Костроме разразился новый скандал, связанный с финансовыми махинациями на рынке долевого строительства. Как рассказал "РГ" помощник прокурора Костромы Владислав Смирнов, во время проверки сотрудники надзорного ведомства обнаружили подозрительную стройку на улице Юных Пионеров, 47.

Некоторые квартиры в одном из "замороженных" зданий руководитель строительной фирмы сумел продать дважды

Выяснилось, что для возведения многоквартирного дома бизнесмены создали потребительское общество, которое в обход обязательных требований Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" начало привлекать деньги дольщиков. Но вместо договоров долевого участия, которые подлежат обязательной государственной регистрации и защищают потребителей от злоупотреблений со стороны застройщиков, с жителями заключили совсем другие - о внесении целевых паевых взносов.

"В результате организация уклонилась от обязанностей, возложенных законом на застройщиков - размещения обязательных документов в Единой информационной системе жилищного строительства, предоставления отчетности в Департамент строительства, ТЭК и ЖКХ Костромской области, а также лишило граждан, вкладывающих денежные средства в строительство дома, гарантий, предусмотренных Федеральным законом. Например, в случае нарушения сроков ввода дома в эксплуатацию дольщики не смогли бы взыскать с застройщика пени", - пояснили в прокуратуре.

Всего, по данным надзорного ведомства, пайщики успели внести в кассу потребительского общества 4,4 миллиона рублей. По материалам прокуратуры полиция возбудила дело по статье 200-3 УК РФ ("Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"). Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит до двух лет заключения.

Как уточнила старший помощник облпрокурора Наталья Шумская-Сколдинова, с начала года в Костроме зафиксировано уже более 70 нарушений закона в сфере долевого строительства жилья. Чаще всего они связаны с несоблюдением сроков уведомления о невозможности завершения строительства и нарушениями требований к рекламе при привлечении потенциальных дольщиков. Виновным внесено 26 представлений, объявлено 12 предостережений, в суд предъявлено четыре иска, в следственные органы направлен один материал прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. К дисциплинарной и административной ответственности по требованию прокуратуры привлекли 32 человека.

Санаторы в очереди

С 2018 года в Костромской области удалось сдать в эксплуатацию 19 проблемных домов, благодаря чему были восстановлены права более тысячи участников долевого строительства. Сейчас на контроле властей находятся еще семь проблемных домов, средства в возведение которых вложили 382 дольщика. По каждому из адресов уже определен вариант завершения строительства. Шесть из них обещают сдать до конца текущего года. По прогнозам властей, уже в ближайшие месяцы у региона есть шанс полностью снять проблему обманутых дольщиков.

Достройку большинства проблемных домов в регионе ведут компании-санаторы

В конце мая областные власти подписали четырехстороннее соглашение на завершение строительства дома 9а в микрорайоне "Новый город", возведение которого было заморожено из-за банкротства строительного гиганта "Костромагорстрой". По соседнему дому 9б, брошенному строителями на "нулевом" этапе с технической готовностью лишь 15 процентов, администрация решила подписать соглашение с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства. В отличие от дольщиков почти готового дома 9а, люди, вложившие средства в проблемную девятиэтажку 9б, получат не ключи от квартир, а денежную компенсацию. "Федеральная выплата обманутым дольщикам возможна только при софинансировании из областного бюджета 5 процентов от общей суммы субсидии. Для решения этого вопроса в областном бюджете заложены 6,75 миллиона рублей. Все вопросы обманутых дольщиков дома 9б будут решены в июле-августе текущего года", - сообщили в администрации региона.

Высотка на детской площадке

Достройку большинства проблемных домов в регионе ведут компании-санаторы. Механизм привлечения инвесторов определен областным законом. В качестве компенсации затрат власти предоставляют санаторам участки для нового строительства на льготных условиях - без торгов. Однако в местах "уплотнительной застройки" нередко случаются конфликты. Недавно подобное противостояние между жителями и инвесторами началось на 8-м Окружном проезде в Костроме, где сразу два девятиэтажных дома решили возвести на месте рощи и детской площадки.

"Если эти высотки возведут, то нам придется жить окно в окно. Солнечный свет к нам и сейчас попадает всего 2,5 часа в день. Теперь его не будет вообще. А если новые дома огородят забором, мы окажемся в гетто. Землю под нашими окнами компания-застройщик получила в качестве "компенсации" за достройку трех недостроев. Но почему власти приносят нас в жертву обманутым дольщикам?" - возмущаются жильцы.

Обитатели прилегающих к роще домов рассказали, что обращались в мэрию с просьбой выделить им участок под окнами для организации парковки и детской площадки, но получили отказ под предлогом того, что в этом месте проходят коммуникации.

"Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что на месте нашей несостоявшейся парковки и детской площадки разрешили построить сразу две многоэтажки, для возведения которых вырубят около 200 деревьев! Вместо лесных прогулок нашим детям придется "наслаждаться" выхлопами автомобильной парковки. Мы считаем, что это несправедливо", - считают недовольные жители.

В ответ на их претензии в администрации Костромы пояснили, что роща, расположенная возле жилых домов, не входит в перечень городских озелененных территорий, поэтому особой охране не подлежит.

"Застройка будет осуществляться на основании проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы многоквартирного жилого дома. Основания для отказа в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 15280 квадратных метров отсутствуют", - пояснили в администрации Костромы.

Справка "РГ"

По данным администрации региона, в первом квартале 2020 года в Костромской области было введено в эксплуатацию 105,52 тысячи квадратных метров жилых домов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем введенного жилья увеличился в 2,3 раза. За первые три месяца года в области сдали 200 жилых домов - 175 индивидуальных и 25 многоквартирных. Сейчас в Костромской области в стадии строительства находятся еще 955 тысяч квадратных метров жилья, выдано 373 разрешения на новое строительство.

По итогам года в области планируется ввести в эксплуатацию 220 тысяч квадратных метров жилых домов, в том числе 122 тысячи квадратных метров многоквартирных домов и 98 тысяч - в индивидуальном жилищном строительстве. Сейчас в регионе обеспеченность жильем составляет почти 28 квадратных метров на человека. Это один из самых высоких показателей в ЦФО.