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16.06.2020 17:19
Проект: В регионах

В Липецкой области дорожные работы опережают график

Дорожно-строительные работы в Липецкой области идут со значительным опережением графика. Первые объекты сданы в самом начале лета.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Так, после ремонта теперь радует водителей участок свыше восьми километров в Грязинском районе - автодорога Верхний Телелюй - примыкание к трассе Коробовка - Грязи. Стоимость этого контракта составила более 58 миллионов рублей. Завершен ремонт и на участке от Ярлуково - Малей до дороги Орел - Тамбов протяженностью почти пять километров. Стоимость контракта здесь превысила 38,5 миллиона рублей.

Глава региона Игорь Артамонов акцентировал внимание на том, что обе трассы отремонтированы на средства национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Основные работы заняли месяц: за это время строители срезали старое покрытие, уложили два слоя асфальтобетона, укрепили обочины и заменили остановочные павильоны и дорожные знаки, нанесли разметку. Хотя изначально планировалось завершить ремонт лишь через два месяца.

Помогли дорожно-строительным бригадам не только благоприятные погодные условия, но и новая производственная система, внедренная в ОГУП "Липецкдоравтоцентр". Так, на предприятии создан логистический центр, который просчитывает и координирует работу всей техники, сводя необоснованные простои к минимуму. Время прибытия на асфальтобетонный завод, загрузки и дороги к объекту прописано для каждого самосвала. Поэтому за смену рабочие укладывали в 1,5-2 раза больше асфальта, чем было запланировано. Смесь поступала с собственного завода в Кузьминских Отвержках, за ее качеством до и после укладки следила сертифицированная лаборатория.

Фото: Администрация Липецкой области
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За качество обновленных дорог будет отвечать и подрядчик. Срок гарантии этих трасс - четыре года. И если на них обнаружат колейность или еще какие-то недостатки, выполнявшая работы фирма должна будет в течение четырех лет устранить все за свой счет.

Впрочем, перед этими участками было сдано еще несколько. В Грязинском и Добринском районах новое дорожное покрытие уложили на трехкилометровом и двухкилометровом участках трассы Грязи - Хворостянка - Добринка. Еще четыре километра заасфальтировали на трассе, ведущей от автодороги Липецк - Данков к районному центру Лев Толстой.

Теперь строители готовятся сдать еще восемь отремонтированных участков региональных дорог.

- В этом году в рамках нацпроекта в Липецкой области будет отремонтировано 278 километров автомобильных дорог регионального значения, - напоминает Игорь Артамонов. - Кроме того, ведется ремонт и строительство объектов в муниципалитетах и на федеральных трассах. Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые ставит перед нашим регионом время: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность Липецкой области.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

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