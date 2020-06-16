В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, нагрузка на городской транспорт снизится, если компании пересмотрят рабочие графики. Например, часть сотрудников, говорит Ликсутов, могла бы выходить на работу в более широком интервале, как на многих предприятиях Германии и Канады. То есть начинать свой трудовой день предлагается в промежутке с 6-7 часов и до полудня вместо привычных 8-10 утра.