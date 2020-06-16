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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Текст: Сергей Жуков

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фото: iStock
Большинство российских компаний готовы оставить сотрудников на удаленке

По его словам, нагрузка на городской транспорт снизится, если компании пересмотрят рабочие графики. Например, часть сотрудников, говорит Ликсутов, могла бы выходить на работу в более широком интервале, как на многих предприятиях Германии и Канады. То есть начинать свой трудовой день предлагается в промежутке с 6-7 часов и до полудня вместо привычных 8-10 утра.

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