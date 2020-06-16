В Подмосковье дилер попытался сбыть 1,6 кг наркотиков

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила о задержании наркодилера с крупной партией наркотиков, которые он намеревался сбыть.

Татьяна Петрова сообщила, что задержали торговца "дурью" сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Павлово-Посадский" совместно с коллегами из ГУНК МВД России. Взяли его в лесном массиве вблизи деревни Евсеево. Им оказался 42-летний житель городского округа Ликино-Дулево.

По словам Татьяны Петровой, в ходе личного досмотра у мужчины был изъят мобильный телефон, в котором обнаружены данные с указанием координат тайника. В хранилище полицейские обнаружили около 300 свертков. Химическое исследование установило, что изъятое содержимое является различными наркотическими средствами. Всего полицейскими изъято около 1,6 килограмма наркотиков.

В отношении задержанного следователем Следственного отдела МО МВД возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.