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16.06.2020 12:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Тульской области открылись пляжи

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области профессиональным спортсменам разрешили соревнования, а всем жителям теперь можно ходить на пляж и посещать зоны отдыха. При этом обязательно выполнение всех требований Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе правительства региона.

Соответствующий документ подписал глава региона Алексей Дюмин. Помимо разрешения соревнований профессиональных спортивных команд и открытия пляжей снят запрет на работу строительных магазинов. Также разрешена подготовка к военному параду, который пройдет городе-герое Тула 24 июня. Большинство ограничительных мер продолжают действовать по-прежнему.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Накануне на совещании в облправительстве начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов, докладывая о подготовке к купальному сезону, сообщил о готовности к открытию 52 пляжей. На каждом пляжная инфраструктура готова к приему отдыхающих, готовы нести дежурство спасатели и медики. Так называемые "дикие" пляжи, пользующиеся популярностью у жителей Тулы и Ефремова, губернатор поручил включить в реестр и организовать на них цивилизованный отдых.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 93 новых случая заражения COVID-19. При этом 208 человек излечились от коронавирусной инфекции. Четыре женщины с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в возрасте от 70 до 89 лет скончались от пневмонии.

Как пояснил руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев, COVID-19 обнаружен у 5436 жителей области. На карантине находятся 1032 человека. Темп прироста заболевших коронавирусом по области снизился с 2,5 до 1,9 процента. Коэффициент прироста впервые стал меньше единицы и составил 0,9 процента. Уменьшилась доля пенсионеров среди заболевших. Лабораторно обследовано 107 тысяч жителей, и эта работа продолжается. Сформирован достаточный запас тест-систем.

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