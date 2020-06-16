Интерес потенциальных туристов к путешествиям по Золотому кольцу России вырос больше чем на треть. В городах, входящих в популярный туристический маршрут, после снятия санитарных ограничений, вызванных COVID-19, ожидают наплыва путешественников. Но сумеет ли отрасль оправиться после нанесенного ей удара?

Внимание на глубинку

В начале июня Союз городов Золотого кольца России опубликовал результаты исследования туристических запросов на путешествия, составленного на основе данных крупнейшего российского поисковика - компании "Яндекс".

Исследование проходило в мае текущего года. По данным аналитиков, в разгар самоизоляции туристические запросы на путешествия по Золотому кольцу выросли на 36 процентов.

"В апреле этого года количество запросов по отдыху на Золотом кольце набрало более 120 тысяч кликов. На сегодняшний день интерес к легендарному туристическому маршруту такой же, какой был в лучшие туристические сезоны", - говорится в сообщении.

Согласно исследованиям, за два последних года "Золотое кольцо России" находится на втором месте в рейтинге самых популярных туристических маршрутов в России, после курортов Кавказа (данные по Москве и Санкт-Петербургу не учитывались).

В 2019 году пользователи сети интернет более восьми миллионов раз искали информацию для самостоятельных путешествий по городам Золотого кольца. При этом рост кликов с мобильных устройств за последний год вырос на 44 процента. Больше всего туристов интересуют возможности бронирования гостиниц, баз отдыха, квартир и коттеджей.

Специалисты туриндустрии ожидают, что после отмены коронавирусных ограничений отдельные регионы России ожидает бум внутреннего туризма, но не организованного, а индивидуального.

- До ситуации с коронавирусом мы планировали летний отдых за рубежом. Но сейчас международная ситуация нестабильная. Зимой наши знакомые улетели на отдых в Тайланд и застряли. Им потребовалось очень много сил, денег и нервов, чтобы вернуться домой. Думаю, в этом году, как только все откроют, мы будем путешествовать только по России, и не толпой, а узким кругом - своей семьей, - делится планами костромичка Татьяна Иванова.

"Мне кажется, что как только ограничения отменят, мы будем встречать каждого туриста как самого дорогого гостя"

Однако точная дата снятия всех ограничений пока не известна. Чтобы вдохнуть жизнь в почти уничтоженную вирусом туристическую отрасль, властям предстоит решить множество вопросов. Приехавший в регион турист должен где-то жить, что-то есть, у него должен быть доступ к развлечениям и сувенирам. Но с 27 марта большинство отелей Костромы закрыты из-за санитарных ограничений. Рестораны работают только на вынос. Сувенирные магазинчики массово закрываются из-за отсутствия спроса и неподъемной аренды, а доступ путешественников в театры, кино и музеи запрещен.

Веранды в очереди

Из-за пандемии многим предприятиям сферы гостеприимства пришлось провести сокращения персонала либо оплачивать сотрудникам вынужденный простой. Некоторым организациям пришлось съехать из арендованных помещений, поскольку денежные потоки прекратились полностью. У многих средств не осталось даже на оплату коммунальных услуг. Шестого мая костромские турфирмы приняли участие во всероссийском флешмобе Союза туриндустрии под названием "SOSтояние туротрасли - SOS!". С плакатами "SOSкучились по туристам", "Я - турагент, закрываю офис" костромичи вышли на безлюдный теплоходный причал, опустевшую стоянку туристических автобусов и публично сняли таблички на входах в свои запертые офисы. А в начале июня с открытым письмом к властям обратились владельцы общепита. Они рассказали о своем бедственном положении и попросили разрешить открыть хотя бы летние веранды.

Уже через несколько дней власти провели выездное совещание с участием представителей отрасли, на котором обсудили самые острые вопросы. Как отметили в обладминистрации, некоторым владельцам предприятий удалось добиться господдержки: получить субсидии и кредиты на заработную плату под 0 процентов годовых, подать заявки на кредиты под 2 процента годовых для оплаты долгов поставщикам коммунальных услуг. Однако предприниматели убеждены, что предоставленных мер поддержки недостаточно. Многие заявили, что вместо того, чтобы стоять с протянутой рукой, предпочитают возобновить работу. Но для этого им нужно официальное разрешение.

Во время рейда руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Кокоулин подчеркнул, что в текущей эпидемиологической обстановке работа ресторанов пока возможна только на открытом воздухе в формате летних веранд, террас и уличных кафе. При этом расстояние между столами должно быть не менее полутора метров, а за самими столами может находиться не более четырех гостей.

Отели на "низком старте"

Давая согласие на открытие кафе, в обладминистрации подчеркнули, что ответственность за соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований лежит на собственниках, и соблюдение ограничений в регионе будут строго контролировать. "Главная задача - не только возобновить работу бизнеса, но и, в первую очередь, не допустить возможной вспышки коронавирусной инфекции", - резюмировали участники оперативного штаба.

В ответ на требования Роспотребнадзора и областных чиновников рестораторы заявили, что заранее согласны на все самые строгие ограничения, предложенные властями. Только бы получить "добро" на возобновление работы.

- Мы готовы принимать гостей только на веранде, чтобы избежать скопления людей в закрытом пространстве. Мы ознакомились с требованиями Роспотребнадзора и готовы их выполнять, технически это все возможно, - рассказал генеральный директор торговой группы "Сфера Влияния" Михаил Попов.

По данным предпринимателей, гостиницы пострадали от эпидемии ничуть не меньше, чем рестораны и кафе. Отели сейчас принимают только командировочных, приехавших в область по служебной необходимости.

Владельцам крупнейшего в регионе гостиничного комплекса "Волга" повезло: им выплатили государственную поддержку - субсидию в размере 760 тысяч рублей. Предоставленная властями помощь позволила сохранить рабочие места. Но похвастаться подобным могут далеко не все.

На встрече с рестораторами и отельерами костромской губернатор Сергей Ситников сообщил, что открытие гостиниц может стать следующим этапом снятия ограничений. Но это произойдет лишь в том случае, если кривая заболеваемости не поползет вверх, а будет оставаться контролируемой.

"Окончательное решение о возобновлении работы кафе и ресторанов, гостиниц, домов отдыха, а также музеев будет принято в ближайшие дни на межведомственном оперативном штабе", - пообещали власти.

Бинокль на причале

По планам властей, очень скоро в Костроме начнется поэтапное открытие развлекательных объектов. В первую очередь, ограничения собираются снять для музея деревянного зодчества, который преимущественно работает на открытом воздухе. Затем могут открыться и остальные музеи. Сейчас их руководители совместно с профильными департаментами прорабатывают необходимые требования.

- Мы очень надеемся, что в 20-х числах июня у нас откроется навигация. Мы все ждем этого момента! Но проблема в том, что пока у нас нет условий приема. По сколько человек готовы принимать музеи, как все это будет организовано? Стоянка теплохода - всего три часа. Как все успеть за такое короткое время, если в музеи будут допускать только по 5-10 человек? Вопросов много. Их пока больше, чем ответов, - считает руководитель костромской туркомпании "Водолей" Лариса Пухачева.

Впрочем, надежды на лучшее представители турсферы не теряют.

- Мы ждем - не дождемся, когда же будут сняты ограничения, и нам разрешат, наконец, работать, - говорит экскурсовод Наталья Смирнова. - Люди звонят, интересуются: "Когда вы откроетесь?". А мы лишь разводим руками. И я, и мои коллеги - все мы невероятно соскучились по работе! Мне кажется, что как только ограничения отменят, мы каждого туриста будем встречать как самого дорогого гостя.