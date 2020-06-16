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16.06.2020 00:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под зонтом и в маске

Заработали столичные летние веранды
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 129(8183)
На радость москвичам в городе открылись летние веранды. Заскучавшие рестораторы снова ждут гостей. Кафешки и бары, у которых нет сезонной площадки, откроют свои залы для посетителей через неделю - с 23 июня. А пока москвичи наслаждаются возможностью снова выпить кофе, поболтать с друзьями и пообедать на свежем воздухе, не забывая о том, что коронавирус еще может быть близко.

Итальянский дворик, обзорные террасы на крышах, шезлонги и качели, сады с цветами... Выбирать можно любую из трех тысяч открывшихся летних веранд. На некоторые, например у ресторана на Центральном рынке, сегодня уже не попасть - брони столиков разлетелись мгновенно. "Сотрудники кафе и ресторанов будут встречать посетителей в масках, интересоваться их самочувствием. Гостям летней веранды также необходимо использовать маски и перчатки - без них не пустят. Но за столом можно снять", - рассказал "РГ" президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. А еще в каждом ресторане теперь должен быть пятидневный запас масок и перчаток.

Фото: iStock
Нужно ли будет посетителям кафе носить маски

Есть требования и к мебели в кафешках. Она должна быть из материала, который можно продезинфицировать. Если же невозможно заменить, например, диванчики или кресла, то на них нужно надеть одноразовые чехлы-накидки. Уютные и теплые пледы, кстати, можно выдавать, но при условии, что их будут стирать после каждого гостя. На каждом столе рядом с салфетницей теперь есть место и для антисептика. Меню в кафешках - одноразовое или ламинированное (его можно мыть), а кое-где встречается максимально безопасное - цифровое, которое можно изучать с помощью своего мобильника по QR-коду.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ангелина Зеленькова
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