Воронежская область увеличила расходы на "социалку"

Повышение оплаты бюджетников стало основным направлением для вложения дополнительных средств, полученных казной региона. За семь лет на это потратили 53,3 миллиарда рублей.

Как распределялись деньги в минувшем году, стало известно из закона об исполнении бюджета Воронежской области, принятого на 58 заседании регионального парламента.

- Доходы бюджета в 2019-м составили 118,8 миллиарда рублей, расходы - 115,5 миллиарда. Областной бюджет исполнен с профицитом в объеме около 3,3 миллиарда. Более 70 процентов всех поступлений составили собственные налоговые и неналоговые доходы - более 84 миллиарда рублей, что почти на два миллиарда больше, чем в 2018-м. Дотации из федерального бюджета - 9,8 миллиарда, - рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. - Мы относимся к группе регионов с низкой дотационностью - менее 10 процентов. Таких в стране всего 27.

Нетесов подчеркнул, что долг Воронежской области остается на экономически безопасном уровне в пределах параметров, согласованных с Минфином РФ. На начало 2020-го он достигал 27,5 миллиарда, что на 3,5 миллиарда меньше, чем годом ранее.

На территории области реализовывалось 11 нацпроектов, на мероприятия которых было направлено 18,8 миллиарда. Согласно постановлению Правительства РФ, регионы должны нести лишь два процента расходов по нацпроектам. Несмотря на это, Воронежская область обеспечила софинансирование 43,3 процента расходов.

Почти 64 процента расходов региона пришлось на отрасли социальной сферы. Выплаты по мерам господдержки выполнены в полном объеме и в срок. На обеспечение жильем детей-сирот направили около 600 миллионов, расходы в сфере культуры составили 2,26 миллиарда рублей, на физкультуру и спорт почти 1,2 миллиарда - это в 1,2, полтора и 1,4 раза выше уровня 2018 года соответственно.

Кроме того, около двух миллиардов было выделено на областную адресную программу капремонта объектов соцсферы, которая стартовала в прошлом году (в ее формировании участвовали депутаты регионального парламента). Это позволило модернизировать 130 зданий - школ и техникумов, больниц и поликлиник, реабилитационных центров и интернатов, музеев и библиотек.

С 2013 года дополнительные расходы консолидированного бюджета на повышение оплаты труда основных категорий работников бюджетной сферы (здравоохранение, образование, социальная защита, культура) превысили 53,3 миллиарда.

- Прирост собственных доходов в первую очередь направлялся на повышение зарплаты. Только в 2019 году на это было потрачено 12,2 миллиарда рублей - почти на полтора миллиарда больше, чем годом ранее. Необходимое соотношение уровня доходов бюджетников и средней зарплаты по региону обеспечено и сохранится впредь, - отметил Владимир Нетесов.

Объем Дорожного фонда региона в прошлом году превысил 15 миллиардов, треть средств была направлена в муниципалитеты.

Поддержка местных бюджетов из областного ведется системно. Объем всех видов межбюджетных трансфертов муниципалитетам в 2019 году превысил 38,1 миллиарда рублей (это треть всех расходов региона). В конце прошлого года всем дотационным районам традиционно оказали дополнительную помощь - на сумму 239 миллиона рублей. За счет этого на местах смогли, в числе прочего, сформировать "подушку безопасности" на 2020-й.

Цель такой поддержки - не только выравнивание финансовых возможностей, но и обеспечение сбалансированности социально значимым расходов по всем муниципальным образованиям, включая поселения, добавил Владимир Нетесов.