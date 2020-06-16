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16.06.2020 08:46
Проект: В регионах

Харбинская международная ярмарка стартовала онлайн

Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка (ХМТЭЯ) официально открылась 15 июня. В этом году мероприятие проходит в режиме онлайн. В нем принимают участие 1426 предприятий из 19 стран и регионов мира.
Фото: Сайт "Партнеры" Фото: Сайт "Партнеры"
Фото: Сайт "Партнеры"

Из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции 31-я ХМТЭЯ перенесена на следующий год. Несмотря на это, оказание услуг экспонентам и деятельность выставочной платформы не были приостановлены.

Ярмарка режиме онлайн состоит из пяти разделов: "Ключевые проекты по привлечению инвестиций провинции Хэйлунцзян", "Дистанционное привлечение экспонентов для участия в ярмарке", "Информация о спросе и предложении", "Презентация участников-предприятий" и "Демонстрация импортных товаров".

Фото: Сайт "Партнеры"
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Среди участников ХМТЭЯ - представители России, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Таиланда, Индонезии, Аргентины, Чили, Австралии и других стран, также 26 провинций, автономных районов и 13 городов Китая. На онлайн-ярмарке представлены 3359 товаров из таких сфер, как продукты питания, инженерные машины, деревообрабатывающее оборудование, техническое оборудование для биоэнергетики, оборудование для пищевой промышленности, медицинское оборудование, строительные материалы, продукция химической промышленности и химические продукты для горнодобывающей промышленности, металлопродукция, культура и туризм, предметы домашнего обихода.

Нынешнее мероприятие получило серьезную поддержку Российского экспортного центра и пекинского представительства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 61 предприятие из 18 российских регионов и городов, включая Москву, Нижний Новгород, Республику Татарстан, Челябинскую область, Амурскую область, Хабаровский край, представляют продукты питания, товары народного потребления, химическую продукцию, энергетическое и промышленное оборудование, финансовые продукты и научно-технических инновации.

В Хэйлунцзянской зоне свободной торговли реализуют 40 новых проектов

Наряду с этим российская сторона презентует шесть проектов инвестиционного сотрудничества. Среди них - комплексный инвестиционный проект "Енисей - Сибирь", направленный на развитие экономики Красноярского края, Хакасии и Республики Тыва. Его инициаторы рассчитывают благодаря Харбинской онлайн-ярмарке привлечь китайских инвесторов.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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