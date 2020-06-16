Харбинская международная ярмарка стартовала онлайн

Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка (ХМТЭЯ) официально открылась 15 июня. В этом году мероприятие проходит в режиме онлайн. В нем принимают участие 1426 предприятий из 19 стран и регионов мира.

Из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции 31-я ХМТЭЯ перенесена на следующий год. Несмотря на это, оказание услуг экспонентам и деятельность выставочной платформы не были приостановлены.

Ярмарка режиме онлайн состоит из пяти разделов: "Ключевые проекты по привлечению инвестиций провинции Хэйлунцзян", "Дистанционное привлечение экспонентов для участия в ярмарке", "Информация о спросе и предложении", "Презентация участников-предприятий" и "Демонстрация импортных товаров".

Среди участников ХМТЭЯ - представители России, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Таиланда, Индонезии, Аргентины, Чили, Австралии и других стран, также 26 провинций, автономных районов и 13 городов Китая. На онлайн-ярмарке представлены 3359 товаров из таких сфер, как продукты питания, инженерные машины, деревообрабатывающее оборудование, техническое оборудование для биоэнергетики, оборудование для пищевой промышленности, медицинское оборудование, строительные материалы, продукция химической промышленности и химические продукты для горнодобывающей промышленности, металлопродукция, культура и туризм, предметы домашнего обихода.

Нынешнее мероприятие получило серьезную поддержку Российского экспортного центра и пекинского представительства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 61 предприятие из 18 российских регионов и городов, включая Москву, Нижний Новгород, Республику Татарстан, Челябинскую область, Амурскую область, Хабаровский край, представляют продукты питания, товары народного потребления, химическую продукцию, энергетическое и промышленное оборудование, финансовые продукты и научно-технических инновации.

Наряду с этим российская сторона презентует шесть проектов инвестиционного сотрудничества. Среди них - комплексный инвестиционный проект "Енисей - Сибирь", направленный на развитие экономики Красноярского края, Хакасии и Республики Тыва. Его инициаторы рассчитывают благодаря Харбинской онлайн-ярмарке привлечь китайских инвесторов.