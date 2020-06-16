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16.06.2020 11:50
Проект: В регионах

Машины АО "Восточный порт" 25 раз выезжали на санобработку Врангеля

Текст: Вадим Иванский
АО "Восточный порт" подвело итоги семинедельной санитарной обработки улиц поселка Врангель в период наибольшей опасности распространения COVID-19, сообщила пресс-служба порта.
Фото: Пресс-служба АО "Восточный порт" Фото: Пресс-служба АО "Восточный порт"
Фото: Пресс-служба АО "Восточный порт"

Регулярно дезинфицировать улицы микрорайона стивидоры начали с третьей декады апреля по просьбе администрации Находкинского городского округа. За это время две новейшие пылеуброчные машины марки Koluman 25 раз выезжали на основные магистрали поселка - Восточный и Приморский проспекты, улицы Бабкина, Первостроителей, Невельского, Внутрипортовую и другие. На их санитарную обработку было израсходовано 300 килограммов специального хлорсодержащего раствора, рекомендованного к применению Роспотребнадзором. Приготовление раствора до концентраций, безопасных для окружающей среды, людей и животных, велось под непосредственным контролем профильных специалистов компании предприятия и подрядной организации, специализирующейся на дезинфекции.

- Организовав противовирусную обработку дорожного покрытия с использованием современных высокотехнологичных систем орошения, мы поставили перед собой главную задачу - максимально снизить риск заражения коронавирусом жителей Врангеля. Эти меры профилактики действенны и вполне себя оправдывают. Учитывая, что режим повышенной готовности в Приморском крае продлен до конца июня из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, это не окончательные итоги профилактических мероприятий компании в поселке Врангель, - отметила директор по вопросам охраны окружающей среды АО "Восточный Порт" Галина Маслакова.

Специально для проведения дезинфекции улиц, портовики оснастили "Колуманы" мощными пульверизаторами. Объем заправки раствором каждой из машин составляет два кубометра - этого хватает для беспрерывного орошения дорожного покрытия мелкодисперсными частицами в течение пяти часов.

Профилактические мероприятия проводились раз в двое суток, стартуя поздно вечером, когда на улицах становилось меньше людей и автомобилей. Безопасность передвижения спецмашин порта обеспечивали экипажи ДПС.

Справка "РГ"

АО "Восточный Порт", расположенный в поселке Врангель Приморского края, - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Это первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению". Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный порт"

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