На Камчатке заброшенный госпиталь оборудовали для пациентов с COVID-19

Новый госпиталь в Елизовском районе Камчатки сегодня принял 30 первых пациентов с коронавирусной инфекцией. Медучреждение оборудовали на базе бывшего 145-го военного госпиталя, сообщается на сайте правительства края.

Заброшенное здание пустовало два года, а вернуть его к жизни удалось всего за 20 дней. Здесь сделали косметический ремонт, установили пластиковые окна, двери, провели отопление и электроснабжение. Сейчас завозят медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходники и другое.

Госпиталем заведует Елизовская районная больница. Организовать работу в нем помогли врачи, прибывшие на подмогу из Москвы.

- Будем принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, которым требуется восстановление и дальнейшее лечение под наблюдением врачей", - рассказала старшая медсестра отделения анестезиологии и реанимации Елизовской районной больницы Людмила Шевчун.

Госпиталь рассчитан на 170 коек.