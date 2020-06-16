На Камчатку из Москвы отправили оборудование для борьбы с COVID-19

Самолет с медицинским грузом весом 67,5 тонны прибыл в Петропавловск-Камчатский вечером 15 июня. Этот подарок для борьбы с коронавирусной инфекцией Камчатский край получил от мэрии Москвы.

В ценной посылке две тысячи пульсоксиметров, 200 бипап-аппаратов, которые облегчают пациентам поступление кислорода в легкие и препятствует накоплению углекислоты, 50 концентраторов кислорода, а также защитная экипировка - 100 тысяч спецкостюмов и три миллиона медицинских масок.

"Мы в отдаленном регионе находимся, не так просто доставить сюда большие партии медицинских грузов, а покупка и проведение конкурсов занимают долгое время. Москва откликнулась и нам прислали такой груз, чтобы мы перекрыли ту потребность, которая у нас есть", - рассказал врио заместителя председателя правительства региона Роман Василевский.

Чтобы увезти столичную помощь из аэропорта пришлось привлечь 12 КАМАЗов камчатского МЧС.

Как сообщили в региональном минздраве, еще до приезда на Камчатку московские специалисты дистанционно формировали груз. Теперь они оценивают ситуацию на месте и смотрят, каких вещей не хватает. После этой ревизии может прибыть и дополнительная партия помощи.

Напомним, ранее регион назвали лидером по числу зараженных COVID-19 среди всех дальневосточных субъектов. В минувшие выходные для помощи в борьбе с вирусом сюда прибыла бригада врачей из Москвы. По приглашению главы края приехали также специалисты из Хабаровска и Владивостока.

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