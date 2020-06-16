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16.06.2020 05:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Колыме открыли новый инфекционный госпиталь

Текст: Юлия Гарднер

В колымском поселке Ола на базе отремонтированной больницы открыли инфекционный госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

- Корпус готов. Госпиталь находится в непосредственной близости от магаданской агломерации, что гарантирует предоставление врачебной помощи, если в этом возникнет необходимость. Здесь сделали стационарную разводку кислорода в соответствии с новыми требованиями. Это наш стратегический резерв, - сказал губернатор региона Сергей Носов во время осмотра больницы.

Фото: sev.gov.ru
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Персонал медучреждения прошел специальное обучение по уходу, обработке инструментов и помещений при работе с пациентами с COVID-19, получил сертификаты. Сейчас в госпитале семь коек интенсивной терапии, в ближайшее время поступит дополнительное оборудование. Врачи, медсестры и младший медперсонал будут работать в две смены, не покидая заведение.

Сейчас на Колыме имеется тройной запас общероссийского норматива по обеспеченности кислородом и коечным фондом, предназначенным для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В регионе для этих целей подготовлено 210 коек, из них 130 - с кислородом.

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